Hội nghị Huyện uỷ Di Linh lần thứ 34

(LĐ online) - Chiều 5/10, Huyện uỷ Di Linh tổ chức Hội nghị lần thứ 34 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm và xác định giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện uỷ Di Linh chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, hoàn thành kế hoạch sản xuất, tái canh cà phê năm 2022; diện tích cây lâu năm đạt 54.595 ha, tăng 1,8% so cùng kỳ năm trước. Đến nay trên địa bàn huyện có 7 sản phẩm OCOP được công nhận tại 6 xã. Công tác quản lý, bảo vệ rừng được đảm bảo.

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tiếp tục được giữ vững, hoạt động ổn định và tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp 9 tháng được 622,650 tỷ đồng, tăng 6,9% so cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 là 456,642 tỷ đồng, thực hiện giải ngân 9 tháng được 271,575 tỷ đồng đạt 59,47% kế hoạch.

Trong 9 tháng có 53 doanh nghiệp và 560 hộ kinh doanh đăng ký mới, nâng tổng số lên 523 doanh nghiệp và 3.910 hộ kinh doanh.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng được 524 tỷ đồng, đạt 118%; trong đó, ngân sách huyện quản lý được 393,3 tỷ đồng, đạt 121,1% dự toán, tăng 51,84% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng được 604,5 tỷ đồng, đạt 75,4% dự toán, tăng 12,4% so cùng kỳ.

Năm 2021, chỉ số cải cách hành chính của huyện xếp thứ 8/12 huyện, thành phố, tụt 2 hạng so với năm trước.

Đến nay, toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo. Các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm được thực hiện đảm bảo. Công tác giáo dục, y tế, phòng chống dịch Covid-19, văn hóa, thông tin, thể thao, an sinh xã hội… được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện đúng định hướng và đạt nhiều thành tựu.

Tuy vậy, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn chưa chặt chẽ. Tiến độ triển khai các đề án phát triển nông nghiệp, xây dựng chuỗi liên kết còn chậm.

Việc tổ chức học tập, quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số cơ sở chưa có nhiều đổi mới so với yêu cầu. Vai trò lãnh đạo, điều hành, tính tiền phong, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu một số địa phương chưa được phát huy đúng mức. Kết quả triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở một số đơn vị còn hạn chế, dẫn đến đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, cho ra khỏi Đảng và xóa tên đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên đạt thấp, nhất là ở một số chi bộ thôn.

Trong những tháng cuối năm, huyện Di Linh xác định 11 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và 5 nhiệm vụ lớn về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để tập trung thực hiện có hiệu quả.

Tại hội nghị lần này, Huyện uỷ Di Linh cũng đã thông qua dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 của HDND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo thẩm quyền.

NGỌC NGÀ