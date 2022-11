Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại Đạ Tẻh

(LĐ online) - Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), sáng 18/11, đồng chí Võ Ngọc Hiệp – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thôn 3 (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh).

Đồng chí Võ Ngọc Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao tặng quà cùng với bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho cán bộ và Nhân dân Thôn 3

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Việt – Bí thư Huyện ủy Đạ Tẻh và các đồng chí là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đạ Tẻh và xã Mỹ Đức.

Trong không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các đại biểu, cán bộ và Nhân dân đã cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong những năm qua, Nhân dân Thôn 3, xã Mỹ Đức luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; đồng thời, chủ động phát triển các mô hình kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội, đời sống của bà con Nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao rõ rệt; bộ mặt của thôn khởi sắc, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định. Bà con Thôn 3 đã đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Trao quyết định công nhận Khu dân cư kiểu mẫu và tặng Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Thôn 3

Thôn 3 hiện có 142 hộ với 616 nhân khẩu. Đến nay, Thôn chỉ còn 1 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội; không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; tỷ lệ nhà bền vững đạt 100%; số trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%... Đặc biệt, trong suốt 9 năm liền đạt thôn văn hóa và tiếp tục duy trì đạt khu dân cư kiểu mẫu năm thứ 3.

Chung vui với cán bộ, nhân dân Thôn 3, đồng chí Võ Ngọc Hiệp đã bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của Thôn 3 nói riêng và xã Mỹ Đức nói chung. Đồng thời, khẳng định những kết quả mà Nhân dân trong thôn đạt được trong thời gian qua đã khẳng định tinh thần, trách nhiệm của cán bộ và người dân, qua đó phát huy nội lực trong cộng đồng, tạo nên sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần đưa xã Mỹ Đức sớm đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn người dân Thôn 3 nói riêng và Nhân dân xã Mỹ Đức nói chung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị với nhiều đổi mới, sáng tạo, cách làm hay.

Trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đặc biệt, Ban công tác mặt trận thôn tăng cường vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nhiều điển hình tiên tiến để nhân rộng, duy trì thôn kiểu mẫu; tăng cường giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cùng với đó, tích cực tham gia phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; gìn giữ văn hóa truyền thống, phát huy bản sắc các dân tộc tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Võ Ngọc Hiệp đã trao bằng công nhận “Khu dân cư kiểu mẫu” và Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Thôn 3; trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn cho Nhân dân Thôn 3; đồng thời, trao 10 phần quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình khó khăn trên địa bàn thôn.

THÂN THU HIỀN