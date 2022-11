(LĐ online) - Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các huyện, thành trong tỉnh đã đồng loạt ra quân mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các lễ hội đầu xuân năm 2023. Đại tá Trương Minh Đương - Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh ra quân Ngày 11/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm đảm bảo an ninh, an toàn Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - năm 2022, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và các Lễ hội đầu Xuân năm 2023; các sự kiện lớn của đất nước, địa phương và mùa thu hoạch cà phê trên địa bàn tỉnh. Đại tá Trương Minh Đương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đến dự và phát lệnh ra quân. Tham dự lễ còn có đại diện Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng. Đại diện lãnh đạo UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự lễ ra quân Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thời điểm cuối năm, nhất là dịp Festival Hoa, Tết Nguyên đán năm nay lại trùng với thời điểm diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối trong nước và các loại tội phạm về trật tự xã hội sẽ gia tăng, diễn biến với tính chất, mức độ ngày càng phức tạp, nguy hiểm hơn... Trước tình hình trên, Công an tỉnh Lâm Đồng chủ động tham mưu Bộ Công an, UBND tỉnh triển khai các biện pháp, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt, “Đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh” các loại tội phạm. Theo đó, từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, Công an Lâm Đồng cùng các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng vào cuộc, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường, phá rừng, công nghệ cao; các loại tội phạm hoạt động theo băng, ổ, nhóm, hoạt động lưu động liên huyện, liên tỉnh. Công an tỉnh chủ động tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đấu tranh trấn áp kịp thời, quyết liệt các loại tội phạm nổi lên; giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp về trật tự xã hội... Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống cháy, nổ, nhất là tại các mục tiêu, công trình trọng điểm; tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan đến 2 Dự án và Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình đề ra. Triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là pháo, tăng cường phối hợp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống gian lận thương mại, đầu cơ tích trữ, lợi dụng Festival Hoa Đà Lạt 2022 nâng, ép giá, nhất là các dịch vụ cho thuê lưu trú, ăn uống, các dịch vụ du lịch phục vụ lễ hội, bảo đảm tốt trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng, chống cháy nổ. Ngay sau lễ phát động, các lực lượng chức năng Công an tỉnh xuất quân diễu hành biểu dương lực lượng qua các trục đường của TP Đà Lạt. Cùng thời điểm, Công an TP Đà Lạt, Bảo Lộc và các huyện cũng đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ, Tết cho nhân dân vui xuân đón Tết bình an. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng tham dự lễ ra quân Các lực lượng thuộc Công an tỉnh ra quân, diễu hành biểu dương lực lượng

* Tại TP Đà Lạt, tham dự lễ ra quân có đồng chí Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt; Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo Công an TP Đà Lạt, các phòng ban liên quan cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an TP Đà Lạt.

Công an Đà Lạt mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15/11 tới 5/2/2023

Theo Đại tá Nguyễn Tân Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt, trong thời gian từ ngày 15/11/2022 đến ngày 5/2/2023, toàn lực lượng công an thành phố sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội ma túy, cờ bạc. Đấu tranh mạnh với hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ, buôn bán hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm; lợi dụng lễ hội để nâng, ép giá, nhất là các dịch vụ cho thuê lưu trú, ăn uống, các dịch vụ du lịch.

Trong đó, lực lượng Công an thành phố sẽ tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm, triệt xóa các băng, nhóm, tổ chức tội phạm nguy hiểm, nhất là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án. Triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm công nghệ cao, tội phạm và tệ nạn ma túy.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, ông Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND TP Đà Lạt nhấn mạnh đây là đợt cao điểm có ý nghĩa quan trọng, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an ninh, an toàn cho Nhân dân, du khách vui chơi trong dịp Festival Hoa Đà Lạt 2022, đón Tết Quý Mão 2023 và các lễ hội xuân đầu năm.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt giao nhiệm vụ Công an thành phố là đơn vị chủ lực, chủ động nắm, dự báo chính xác tình hình, chỉ đạo giải quyết các vấn đề nổi cộm về an ninh trật tự, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, tạo sự an tâm, tin tưởng, bình yên cho Nhân dân.

* Tại TP Bảo Lộc, dự lễ ra quân đợt cao điểm có Đại tá Nguyễn Quang Thống – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí: Nghiêm Xuân Đức – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bảo Lộc; Nguyễn Văn Phương – Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Công an TP Bảo Lộc. Đại tá Nguyễn Quang Thống – Phó Giám đốc Công an Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo Tại lễ ra quân, Công an TP Bảo Lộc đặt ra mục tiêu nhằm đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động theo băng nhóm gây bức xúc trong dư luận; không để ùn tắc giao thông kéo dài trong các giờ cao điểm; không để xảy ra cháy nổ và các vi phạm pháo, vật liệu nổ các loại. Trên tinh thần đó, Công an TP Bảo Lộc quyết tâm tăng cường tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm. Trong đó, tập trung vào các loại tội phạm có nguy cơ phát sinh gia tăng vào dịp cuối năm như cờ bạc, “tín dụng đen”, ma túy, trộm cắp, cướp giật, tội phạm liên quan đến các lĩnh vực môi trường, khoáng sản, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng lậu… Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Quang Thống – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng yêu cầu: Công an TP Bảo Lộc phải bám sát nội dung, nhiệm vụ được giao để tập trung lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp ra quân tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm theo phương châm “Đánh đúng, đánh trúng, đánh mạnh” nhằm đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra. Công an TP Bảo Lộc ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp cuối năm 2022 Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân hỗ trợ lực lượng công an tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự vì sự bình yên của Nhân dân; chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo đúng diễn biến tình hình từ cơ sở, từ sớm không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự; tập trung đấu tranh, triệt phá, xử lý nghiêm các loại tội phạm trên tất cả các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và công nghệ cao; tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; tập trung đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và nhất là pháo nổ… Dịp nay, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc Nguyễn Văn Phương cũng yêu cầu Công an TP Bảo Lộc tăng cương hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. * Sáng cùng ngày, Công an huyện Bảo Lâm cũng đã phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Công an huyện Bảo Lâm cũng đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường quản lý lao động đến thu hái cà phê trên địa bàn. Qua đó, kịp thời nắm bắt, đấu tranh, xử lý nghiêm các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật trong mùa vụ cà phê đảm bảo an ninh trật tự mang lại sự bình yên cho Nhân dân.

* Tại huyện Đức Trọng, về dự lễ ra quân có đồng chí Đinh Xuân Huy – Phó Giám đốc Công an tỉnh; bà Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện. Ngay sau lễ ra quân, các các bộ, chiến sĩ Công an huyện đã diễu hành trên các tuyến đường, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Lê Thái – Trưởng Công an huyện Đức Trọng, cho biết: Trong năm 2022, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện Đức Trọng đã triển khai và cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời, làm tốt công tác chống dịch Covid-19 trong lực lượng Công an huyện, góp phần cùng toàn huyện thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19. Trong thời gian tới, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện sẽ có nhiều tiềm ẩn về nguy cơ phát sinh và gia tăng các loại tội phạm, vi phạm pháp luật làm phức tạp thêm tình hình tại địa phương, nếu không chủ động nắm và xử lý ngay từ cơ sở, ngay từ khi mới manh nha hình thành, dễ tạo “điểm nóng”, gây dư luận không tốt. Vì vậy, đợt cao điểm ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo các ngày lễ lớn trên địa bàn huyện Đức Trọng sẽ diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến hết ngày 5/2/2023, với nhiều nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra. Trong đó, mục tiêu cao nhất trong toàn đợt cao điểm là an ninh chính trị được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông; không để xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng; không có cán bộ chiến sĩ vi phạm phải xử lý kỷ luật. Phát biểu tại buổi lễ ra quân, đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng cho rằng, đợt ra quân này là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Đức Trọng. Phó Chủ tịch UBND huyện cũng tin tưởng rằng, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng, cũng như toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an huyện sẽ luôn giữ vững nhiệt huyết, tinh thần kiên quyết đấu tranh, tấn công, trấn áp tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc, vui xuân, đón tết của Nhân dân các dân tộc huyện nhà, đảm bảo an ninh trật tự với kết quả cao nhất. Ngay sau lễ ra quân, các các bộ, chiến sĩ Công an huyện đã diễu hành trên các tuyến đường, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, cũng như kêu gọi toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ những ngày đầu của đợt cao điểm. * Tại huyện Di Linh, trong đợt cao điểm này, Công an huyện sẽ đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Công an huyện Di Linh tại buổi lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm Bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến địa phương, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, nhất là đảm bảo an ninh, an toàn dịp Festival Hoa Đà Lạt, Tết dương lịch, Tết nguyên đán Quỹ Mão 2023 trên địa bàn huyện. Thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ hoạt động của các đối tượng, chủ động làm tốt các biện pháp phòng ngừa với phương châm “phòng ngừa là chính”, không để gia tăng tình hình phạm pháp hình sự, không để bị động, bất ngờ. Nhận diện và đấu tranh trấn áp kịp thời, quyết liệt các loại tội phạm nổi lên; đánh trúng, đánh mạnh vào các loại tội phạm hoạt động theo băng ổ nhóm, các tụ điểm, đường dây hoạt động tệ nạn xã hội, các đối tượng lưu manh, côn đồ, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp, tín dụng đen và các loại tội phạm khác; không để hình thành các điểm nóng về tệ nạn xã hội, gây lo lắng, bất an trong Nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm các các hành vi vi phạm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và răn đe, phòng ngừa chung trong cộng đồng. Đợt ra quân cao điểm, công an huyện Di Linh huy động toàn bộ lực lượng với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác đợt cao điểm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Phát biểu tại lễ ra quân, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư huyện ủy Di Linh ghi nhận, đánh giá cao trong thời gian qua, lực lượng Công an huyện với vai trò nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn huyện, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Công an huyện tiếp tục chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, nhất là việc phối hợp tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện phức tạp; không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự; đảm bảo an ninh trật tự trong mùa vụ cà phê năm 2022; phòng ngừa các hành vi vi phạm về gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lương, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Yêu cầu lực lượng Công an huyện và các xã, thị trấn tập trung làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, đối tượng; chủ động có phương án, kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ để đấu tranh trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, nhất là liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, tội phạm về ma túy… Tiếp tục tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, không để xảy ra cháy, nổ. * Tại huyện Đạ Tẻh, Thượng tá Nguyễn Đình Sô - Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, trong đợt cao điểm, lực lượng công an toàn huyện sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Lực lượng Công an huyện Đạ Tẻh mở cao điểm tấn công trấn áp tội phạm Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, đối tượng, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, đột xuất bất ngờ; bảo vệ tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn và các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại địa phương, nhất là thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân và các lễ hội đầu năm... Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh Nguyễn Hoàng Minh ghi nhận những đóng góp, biểu dương lực lượng Công an huyện thời gian qua đã cùng với ngành y tế, quân đội tham mưu cho UBND huyện thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện trong đợt dịch bùng phát mạnh trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh mong muốn lực lượng Công an huyện với vai trò nòng cốt tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Quý Mão năm 2023. * Tại huyện Cát Tiên, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm sẽ được Công an huyện Cát Tiên triển khai trên nhiều lĩnh vực. Công an huyện Cát Tiên ra quân đợt cao điểm nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Trong đợt cao điểm này, Công an huyện Cát Tiên cầu các đơn vị triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động phân tích, nhận diện, dự báo chính xác tình hình, đối tượng và những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự trên phạm vi toàn huyện và trên từng địa bàn, lĩnh vực, chuyên đề. Công an huyện cũng sẽ tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng của địa phương; hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tổ chức trên địa bàn nhân các dịp Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu xuân năm mới. Mặc khác, tăng cường kế hoạch tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với địa bàn; tập trung có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát xử lý về trật tự an toàn giao thông, các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông nhất là trong dịp cuối năm và Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023. Ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, không để xảy ra tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe trái phép…

THỤY TRANG - CHÍNH PHONG - KHÁNH PHÚC - N.MINH - DUY NHÃ - THÂN THU HIỀN - HOÀNG SA

DUY NHÃ