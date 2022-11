Sơ kết Nghị quyết số 22 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do

(LĐ online) - Ngày 28/11, tại TP Đà Lạt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 22/NQ-CP, ngày 1/3/2020, của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và triển khai Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg, ngày 18/5/2022, của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì hội nghị gồm các ông: Vũ Văn Tiến - Phó Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn; Lê Đức Thịnh - Cục Trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về phía các địa phương có ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

Theo báo cáo, những năm gần đây, việc ổn định tình hình dân di cư tự do đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các địa phương đã tích cực thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai sâu rộng, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất và tinh thần, từng bước ổn định cuộc sống tại quê hương bản quán của mình.

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng dân di cư tự do vẫn tiếp tục diễn ra ở một số địa phương, như năm 2019: 104 hộ, năm 2020: 43 hộ, năm 2021: 126 hộ và 9 tháng đầu năm 2022 là 22 hộ. Cùng với số hộ đã di cư tự do từ giai đoạn trước hiện đang ở phân tán tại các địa phương, nhất là tại các tỉnh Tây Nguyên chưa được bố trí ổn định là hơn 16 nghìn hộ.

Tình trạng dân di cư tự do đã kéo theo nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội, phá vỡ quy hoạch dân cư, quy hoạch đất đai, quy hoạch vùng sản xuất, phát sinh một số điểm nóng về an ninh chính trị, nhiều vụ khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp đất đai kéo dài và tình trạng lấn chiếm, phá rừng xảy ra tại một số địa phương có dân di cư tự do đến, nhất là là khu vực Tây Nguyên.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giai đoạn 2013 - 2020, cả nước đã bố trí, sắp xếp ổn định hơn 105,3 nghìn hộ, đạt gần 66% so với mục tiêu Chương trình bố trí dân cư đề ra. Trong 2 năm 2021 và 2022, đã bố trí ổn định cho hơn 7 nghìn hộ. Tuy nhiên, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tình hình thiên tai, bão, lũ có diễn biến bất thường và ngày càng phức tạp, nên nhu cầu bố trí ổn định dân cư trên phạm vi cả nước ngày càng nhiều.

Tổng hợp từ các địa phương, đến năm 2030, cả nước cần bố trí, sắp xếp ổn định khoảng 253 nghìn hộ (không bao gồm phạm vi, đối tượng bố trí dân cư thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021).

Về mục tiêu chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590 của Thủ tướng Chính phủ, đến năm 2025, cả nước bố trí ổn định cho hơn 64,2 nghìn hộ, gồm 47,1 nghìn hộ vùng thiên tai, hơn 3,7 nghìn hộ vùng đặc biệt khó khăn, hơn 2,8 nghìn hộ vùng biên giới, hải đảo; hơn 10,5 nghìn hộ di cư tự do, hộ cư trú trong rừng đặc dụng.

Phấn đấu đến 2025, cơ bản không còn tình trạng di dân cư tự do. Tỷ lệ hộ nghèo tại các vùng dự án bố trí ổn định dân cư giảm mỗi năm hơn 3%, thu nhập bình quân đầu người tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020;..

