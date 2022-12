Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng phiên cuối năm

(LĐ online) - Chiều 13/12, Đảng ủy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị Đảng ủy phiên cuối năm 2021.

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị

Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Thiếu tướng Du Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Bí thư, Phó Bí thư các huyện ủy, thành ủy trong toàn tỉnh đã tham dự hội nghị.

Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023. Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự tỉnh năm 2022.

Theo đó, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo tỉnh để làm tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Xây dựng Đảng ủy Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức thực hiện tốt phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”.

Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ năm 2023 của Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thiếu tướng Du Trường Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 tham dự Hội nghị

Theo đó, năm 2023, Đảng uỷ Quân sự tỉnh xác định nhiệm vụ tập trung quán triệt, thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, mệnh lệnh của cấp trên. Tích cực tham mưu với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Kiên quyết khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở.

Thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ với kết quả cao.

Đại tá Trần Văn Khương - Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự đã đóng góp ý kiến liên quan đến các chỉ tiêu đặt ra trong dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Quân sự tỉnh. Bí thư các huyện ủy, thành ủy có mặt tại hội nghị cũng đóng góp những ý kiến liên quan đến khó khăn và thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên cơ sở tình hình thực tế của các địa phương để Đảng ủy Quân sự tỉnh có giải pháp hợp lý góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương nghiêm túc tiếp thu để có hướng khắc phục những vấn đề còn tồn tại. Năm 2023 với nhiều khó khăn được dự báo, đồng chí Trần Đức Quận đề nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh cũng như các địa phương cần có sự quyết tâm nỗ lực lớn nhất để thực hiện tốt các nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ ra những nhiệm vụ trọng tâm để Đảng uỷ Quân sự tỉnh tập trung thực hiện thắng lợi trong năm 2023 để xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng ủy Quân sự tỉnh là đảng bộ tiêu biểu của tỉnh Lâm Đồng và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

NGỌC NGÀ