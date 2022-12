(LĐ online) - Sáng 16/12, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Hội nghị do PGS, TS. Phạm Văn Linh - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và TS. Lê Văn Thanh - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đồng chủ trì. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến các điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trong nước.

Phó Trưởng Ban Tuyên giao Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thị Mỵ trình bày báo cáo tham luận tại hội nghị

Tại điểm cầu Lâm Đồng, hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Mỵ - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị, TS. Bùi Tôn Hiến - Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội cho biết: Việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020, (gọi tắt là Nghị Quyết số 15-NQ/TW), trong 10 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Hệ thống chính sách xã hội đã cơ bản bảo đảm công bằng, toàn diện, tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm quyền an sinh của người dân theo Hiến pháp 2013. Các chính sách xã hội được thực hiện toàn diện từ Trung ương đến địa phương. Đời sống của nhân dân trên khắp các vùng, miền, mọi thành phần, dân tộc đều được nâng lên là tiền đề và điều kiện cơ bản để bảo đảm an sinh xã hội, an ninh con người và phát triển con người, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và trật tự xã hội.

Phát triển với mục tiêu vì con người đã mang lại những thay đổi vượt bậc của Việt Nam, chỉ số phát triển con người (HDI) Việt Nam ngày càng tiến bộ. Điểm số HDI, Việt Nam tăng từ 0,48 năm 1990 lên 0,71 năm 2020, Việt Nam được chuyển từ nhóm trung bình lên nhóm “các quốc gia phát triển con người cao”, đứng ở vị trí 117/189 quốc gia. Việt Nam cũng xếp thứ hạng cao về chỉ số vốn nhân lực (HCI) chỉ đứng sau Singapore trong khu vực Đông Nam Á. Các thành tựu nổi bật đã đem lại niềm tin và sự hài lòng của người dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị cũng đã lắng nghe tham luận về kết quả, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2012-2022 của một số địa phương, đơn vị trong toàn quốc. Các đại biểu đã tham gia cho ý kiến đánh giá về tình hình thực tiễn, các vấn đề cần quan tâm của các bộ, ngành và địa phương; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thời gian tới.

Hội nghị toàn quốc lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm tiếp nhận thêm các ý kiến đánh giá về tình hình thực tiễn, các vấn đề cần quan tâm của các bộ, ngành và địa phương. Các ý kiến đóng góp đối với dự thảo báo cáo làm cơ sở để Ban Chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện báo cáo, xác định các vấn đề trọng tâm cần triển khai thực hiện đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

DUY DANH