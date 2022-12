Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, tặng quà tết tại Đà Lạt

(LĐ online) - Sáng 29/12, đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, tặng quà cho Bệnh viện Nhi và Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Đoàn Công tác tặng quà cho Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Tham gia đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho Bệnh viện Nhi Lâm Đồng có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và xã hội. Đoàn tác đã tặng quà tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 20 triệu đồng tiền mặt cho Bệnh viện Nhi Lâm Đồng.

Cùng với đó, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc và đoàn công tác cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 12 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (mỗi suất 1 triệu đồng).

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, đội ngũ y, bác sỹ và viên chức Bệnh viện Nhi Lâm Đồng trong năm qua; đặc biệt là trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhi và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đề nghị trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới và thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, thử thách đối với ngành y tế, vì vậy đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

Thăm hỏi tặng quà cho bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng

Tham gia đoàn công tác đến thăm, chúc tết tại Điện lực Lâm Đồng có đồng chí Hoàng Xuân Hường – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội.

Tại đây, đoàn công tác đã thăm hỏi, chúc mừng năm mới và trao quà tết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho Công ty Điện lực Lâm Đồng.

Dịp này, lãnh đạo Công ty Điện lực Lâm Đồng cũng đã báo cáo với đoàn công tác một số kết quả nổi bất của Công ty đạt được trong năm 2022. Theo đó, trong năm 2022 bằng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty đã thực hiện tốt một số mặt công tác như bảo đảm cung cấp điện phục vụ nhu cầu sản xuất và an sinh xã hội; công tác chống tổn thất điện năng.

Đoàn công tác tặng quà cho Công ty Điện lực Lâm Đồng

Các công trình sửa chữa lớn, xây dựng cơ bản đã được Công ty Điện lực Lâm Đồng triển khai tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn phát huy tác dụng, giảm tổn thất điện năng rõ rệt, đảm bảo cấp điện cho các khu vực. Dự kiến tổng sản lượng điện nhận lưới toàn tỉnh năm 2022 đạt 2.584,21 triệu kWh, tăng 7,50% so với cùng kỳ năm 2021.

Năm 2022, Công ty Điện lực Lâm Đồng đã sản xuất được 18,30 triệu kWh; tăng 7,20% so với cùng kỳ năm 2021; tổng sản lượng thương phẩm toàn Công ty ước thực hiện năm 2022 là 1.660 triệu kWh; tăng 14,84% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu bán điện toàn Công ty Điện lực Lâm Đông ước thực hiện năm 2022 là 3.217,08 tỷ đồng, tăng 16,57% so với cùng kỳ 2021; đạt 108,87% so với kế hoạch Tổng công ty giao.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng năm mới Công ty Điện lực Lâm Đồng

Đồng chí Phạm Thị Phúc cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Công ty Điện lực Lâm Đồng trong thời gian qua. Đồng thời mong muốn, Công ty Điện lực Lâm Đồng tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

DUY DANH