Hiện tỷ lệ nhiễm, mắc bệnh và tử vong do Covid-19 của trẻ nhỏ là rất thấp so với các độ tuổi khác. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ cho rằng Covid-19 “ưu ái” với trẻ thơ. Thực tế, trẻ em là đối tượng chưa trưởng thành về mặt thể chất cũng như chức năng các hệ cơ quan, trong đó có hệ miễn dịch. Điều này khiến trẻ nhỏ dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn hơn cơ thể trưởng thành. Vì vậy, chúng ta phải thật cẩn trọng bảo vệ thế hệ mầm non theo thế “ba chân kiềng” vững chãi.

(Theo nhandan.com.vn)