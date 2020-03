Luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết

Đại úy Nguyễn Văn Tuyên - Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đà Lạt là người trực tiếp thực hiện công tác kỹ thuật của đơn vị. Nhiều năm thực hiện nhiệm vụ, đại úy luôn được đồng chí, đồng đội, lãnh đạo đơn vị ghi nhận, đánh giá là người gương mẫu, trách nhiệm trong công việc, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, đảm bảo sắp xếp công việc khoa học, hiệu quả. Trong cuộc sống đời thường, đại úy là người luôn giữ gìn lối sống giản dị, gần gũi, thân thiện với mọi người.

Đại úy Nguyễn Văn Tuyên thực hiện nhiệm vụ tháo gỡ vũ khí đạn, mìn trong lòng đất do chiến tranh còn sót lại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân

Từ năm 2017 - 2019, Đại úy Nguyễn Văn Tuyên cùng phối hợp với các ban, ngành chức năng của thành phố Đà Lạt tổ chức thu gom xử lý vật liệu nổ được 90 lượt với 1,5 tấn đạn dược còn tồn đọng trên địa bàn thành phố do chiến tranh để lại. Trong khi thực hiện nhiệm vụ đã đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân, không để xảy ra mất an toàn hay hư hỏng vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Thực hiện nhiệm vụ của chỉ huy đơn vị giao phó, đại úy đã làm tốt công tác quản lý vũ khí, trang bị kỹ thuật đủ về số lượng, chất lượng, không để xuống cấp. Duy trì khôi phục tính năng trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên làm tốt công tác phân nhóm tính chất nhiệm vụ, tuân thủ các nguyên tắc và tổ chức chế độ giờ kỹ thuật, ngày kỹ thuật. Đẩy mạnh nghiên cứu các loại vật tư kỹ thuật, vật liệu bảo quản nhằm nâng cao tính năng chiến thuật của vũ khí thiết bị kỹ thuật.

Đại úy Nguyễn Văn Tuyên thường xuyên thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc an toàn, tránh gây thương tích cho người. Trong huấn luyện hội thi, hội thao và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân tự vệ của các đơn vị trên địa bàn thành phố nhiều năm qua, không để xảy ra hư hỏng vũ khí hoặc mất an toàn. Đại úy Tuyên còn nêu cao trách nhiệm và ý thức chấp hành kỷ luật bằng các biện pháp như an toàn vệ sinh lao động, xây dựng và tuân thủ bảo đảm an toàn nhà kho, nơi cất chứa vũ khí, nhà xe, nhà làm việc tại đơn vị và xây dựng, tham mưu, đề xuất kế hoạch phòng, chống cháy nổ, chống đột nhập, phá hoại, trộm cắp.

Đặc biệt, tinh thần tiết kiệm, tự lực tự cường luôn được đại úy áp dụng trong công việc của mình. Anh thường xuyên nghiên cứu cải tiến sáng kiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ vào công việc; gắn bó với nghề, cẩn trọng, không để thiệt hại vũ khí, trang bị kĩ thuật, luôn sử dụng sao cho thật tiết kiệm, tránh lãng phí.

Với tính chất đặc thù, công việc mà Đại úy Nguyễn Văn Tuyên đang làm luôn cần sự tâm huyết, tỉ mỉ, độ an toàn cao. Người làm quân khí cần tìm hiểu kỹ từ vũ khí đến đạn dược sau chiến tranh để lại, với nhiều chủng loại khác nhau, có tính năng tác dụng riêng, từ đó có biện pháp xử lý kỹ thuật tốt nhất.

Chia sẻ về nghề, Đại úy Tuyên cho biết: Khi xây Chợ mới Đà Lạt, Công ty Len Nguyễn đào móng phát hiện có hầm đạn, mìn, lại nằm ngay sát đường Phan Bội Châu, khu trung tâm thành phố rất nguy hiểm. Đây là kỷ niệm đáng nhớ vì lúc đó trời đã chập choạng tối, vũ khí lại nguy hiểm. Sau khi mời cơ quan cấp trên đến thẩm định, đơn vị đã đề nghị cấp trên có phương án giải quyết kịp thời, chúng tôi đã phối hợp với cơ quan chức năng nhanh chóng, khéo léo xử lý thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhân dân.

Chia sẻ thêm về công tác thu gom vật liệu vũ khí còn sót lại sau chiến tranh, Đại úy Tuyên cũng khuyến cáo: Hiện nay trên thành phố vẫn còn nhiều bom đạn trong lòng đất, hàng năm cơ quan chức năng tiến hành xử lý vài chục lần. Nên đề nghị bà con nhân dân cũng cần nêu cao cảnh giác, khi phát hiện có đạn, mìn nguy hiểm cần báo ngay cho cơ quan chức năng, nhất là khi xây dựng, đào móng làm các công trình xây dựng nhà ở...

Đại úy Tuyên cùng anh em đơn vị đã phát huy trách nhiệm của người cán bộ, chiến sĩ quân khí trong thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” của Ban Chỉ đạo 50 - Bộ Quốc phòng.

Ngoài công tác chuyên môn kỹ thuật, Đại úy Tuyên còn cẩn thận trong việc phòng, chống cháy nổ tại đơn vị. Đó là thường xuyên tổ chức phát quang, dọn vệ sinh, đề xuất cấp trên thử tỷ lệ nổ, cháy đúng quy định. Thực hiện xử lý, cách ly đạn dược cấp 5 mất an toàn, đạn tồn đọng sau chiến tranh theo Nghị định 79 của Chính phủ. Thực hiện thường xuyên việc bảo dưỡng, sửa chữa 100% hệ thống thu lôi chống sét, đo kiểm toàn bộ thiết bị thu lôi chống sét ở kho thành phố, đơn vị bảo đảm đạt các thông số theo quy định.

Được biết, Đại úy Nguyễn Văn Tuyên còn làm tốt công tác thu gom xử lý vật liệu nổ trong Nhân dân và phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, công an, tư pháp trong công tác giám định vũ khí, vật liệu nổ bảo đảm an toàn trên địa bàn. Kết quả, nhiều năm liền không xảy ra cháy nổ, mất mát hay để xuống cấp thiết bị vũ khí do thiếu tinh thần trách nhiệm.

Thượng tá Phạm Thanh Tùng - Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự thành phố Đà Lạt cho rằng: Tinh thần trách nhiệm cao trong công việc của một nhân viên quân khí vô cùng quan trọng. Đồng chí Tuyên đã luôn chủ động tham mưu đề xuất, đôn đốc thực hiện cùng với sự hưởng ứng nhiệt tình của các anh em đồng chí, đồng đội trong đơn vị nên nhiều năm qua công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang thành phố Đà Lạt đã luôn đạt những thành quả nhất định, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Đại úy Nguyễn Văn Tuyên. Vừa qua, đồng chí cũng vinh dự được thành phố biểu dương là điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí cũng là người rất gương mẫu, có lối sống giản dị, thân thiện với mọi người trong đơn vị và tại nơi cư trú nên phần lớn được mọi người yêu mến, quý trọng.

NGUYỆT THU