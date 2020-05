Vận động thu hồi nhiều vũ khí, vật liệu nổ ở Bảo Lâm

(LĐ online) - Xác định, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, chỉ sau một thời gian ngắn phát động, Công an huyện Bảo Lâm đã thu hồi được một lượng lớn vũ khí, vật liệu nổ mà phần lớn là qua công tác vận động.

Số vũ khi được thu hồi từ 31/3 đến nay

Tuy không phải là địa bàn trọng điểm về công tác quản lý vũ khí vật liệu nổ, nhưng do phong tục săn bắn trong đồng bào dân tộc thiểu số, mặt khác đây cũng là căn cứ địa cách mạng trong kháng chiến nên ở huyện Bảo Lâm vẫn thường xẩy ra các vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ. Vào ngày 28/9/2018, Giàng A Dua (trú tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã bắn nhầm bạn đi săn cùng là anh Sùng A Nếnh khi cả hai đang đi săn tại xã Lộc Lâm (huyện Bảo Lâm) là một ví dụ. Trung tá Đỗ Minh Đức - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm cho biết: “Ngoài vụ án Giàng A Dua đã bị truy tố tội Vô ý làm chết người thì còn có nhiều vụ săn bắn động vật hoang dã trái phép; trong đó, có 1 vụ chuyển cho Công an tỉnh Bình Thuận xử lý hình sự”.

Được biết, để triển khai tốt kế hoạch 28/KH-PV06 năm 2020 của Giám đốc Công an tỉnh lâm Đồng về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an Bảo Lâm đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, công an các xã, thị trấn trên địa bàn mở đợt truyên truyền rộng rãi đến toàn thể Nhân dân; trong đó, xác định từng nhóm đối tượng để xây dung phương án, có biện pháp vận động hợp lý, kể cả vận động cá biệt. Qua thực tế địa bàn, Công an huyện Bảo Lâm đã xác định có 3 nhóm cần phải tập trung tuyên truyền, vận động và tiến hành các biện pháp linh hoạt đó là nhóm đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ và di cư từ các tỉnh phía bắc; nhóm các thanh niên có liên quan đến việc mua bán linh kiện, thiết bị rời sau đó về lắp ráp lại để sử dụng và nhóm người dân cư trú các địa bàn còn tàn dư vũ khí, vật liệu nổ trong chiến tranh để lại.

Với phương châm bám cơ sở, làm cho dân tin, dân hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, lấy biện pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể lồng ghép tuyên truyền việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thông qua các buổi họp dân, tranh thủ những người có uy tín trong Nhân dân, trong vùng đồng bào dân tộc. Chỉ tính từ ngày mở đợt phát động (31/3) đến nay, người dân đã giao nộp cho cơ quan công an 1 kg thuốc nổ, 32 súng tự chế, 6 viên đạn kip và 200 viên đạn chì. Theo Đại úy Nguyễn Xuân Tuyến - Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện Bảo Lâm, trong các loại vũ khí mà Công an huyện thu hồi thì phần lớn đều là súng có độ sát thương cao. Do đó, khi sử dụng nếu sơ suất hoặc đi săn mà nhầm lẫn giữa con người và thú thì sẽ xảy ra án mạng.

Có thể thấy rằng, công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ ở huyện Bảo Lâm bước đầu thu được kết quả đáng khích lệ, góp phần hạn chế và chấm dứt tình trạng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong Nhân dân. Cách làm năng động, sáng tạo của lực lượng công an, sự chung tay, vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể địa phương trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ đã góp phần trong công tác phòng ngừa và làm giảm tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

TẠ QUANG THÀNH