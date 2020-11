Bão số 13 di chuyển nhanh, gây gió giật cấp 12 trở lên ở Biển Đông

Bão số 13 được dự báo là một cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có đường đi khó đoán định, trong đó toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Sơ đồ đường đi của bão số 13 qua Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 19 giờ ngày 12/11 đến 19 giờ ngày 13/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 13/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) và phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15; sóng biển cao từ 4-6 m, vùng gần tâm bão 8-10 m; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông từ 19 giờ ngày 12/11 đến 19 giờ ngày 13/11 (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 13,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 119,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Từ 19 giờ ngày 13/11 đến 19 giờ ngày 14/11, bão số 13 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 19 giờ ngày 14/11, vị trí tâm bão ở khoảng 16,3 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi các tỉnh, thành từ Quảng Bình đến Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115 km/giờ), giật cấp 14.

Từ 19 giờ ngày 14/11 đến 19 giờ ngày 15/11, bão số 13 di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 15/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 106,0 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Từ 19 giờ ngày 15/11 đến 19 giờ ngày 16/11, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây-Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3.

Về diễn biến lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định: Lũ trên sông Kôn (Bình Định) đang dao động ở mức đỉnh; lũ trên các sông khác từ Quảng Trị đến Bình Định đang xuống.

Mực nước lúc 19 giờ ngày 12/11 trên các sông Thạch Hãn (Quảng Trị) tại Thạch Hãn là 3,83 m, dưới báo động 2 là 0,67 m; sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) tại Phú Ốc là 4,45 m, dưới báo động 3 là 0,05 m; sông Hương (Thừa Thiên - Huế) tại Kim Long là 2,42 m, trên báo động 2 là 0,42 m; sông Vu Gia (Quảng Nam) tại Ái Nghĩa là 8,16 m, trên báo động 2 là 0,16 m.

Mực nước trên sông Thu Bồn (Quảng Nam) tại Câu Lâu là 3,49 m, trên báo động 2 là 0,49 m; tại Hội An 1,96 m, dưới báo động 3 là 0,04 m; sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) tại Trà Khúc là 4,77 m, dưới báo động 2 là 0,23 m; sông Vệ (Quảng Ngãi) là 4,01m, dưới báo động 2 0,49 m; sông Kôn (Bình Định) tại Thạnh Hòa là 7,46 m, trên báo động 2 là 0,46 m.

Đến sáng 13/11, mực nước trên các sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn xuống dưới mức báo động 1; sông Bồ tại Phú Ốc xuống mức 3,5 m, trên báo động 2 là 0,5 m; sông Hương tại Kim Long xuống mức 2,1 m, trên báo động 2 là 0,1 m.

Đến tối 13/11, mực nước tại Kim Long xuống mức 1,9 m, dưới báo động 2 là 0,1 m; sông Vu Gia tại Ái Nghĩa xuống mức 7,5 m, dưới báo động 2 là 0,5 m; sông Thu Bồn tại Câu Lâu xuống mức 2,9 m, dưới báo động 2 là 0,1 m.

Mực nước tại Câu Lâu xuống mức báo động 1; sông Trà Khúc tại Trà Khúc xuống mức 3,7 m, trên báo động 1 là 0,2 m; sông Vệ tại Sông Vệ xuống mức 2,9 m, trên báo động 1 là 0,4 m; sông Kôn tại Thạnh Hòa xuống mức 7,0 m, ở mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi tại các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Bình Định, đặc biệt tại các huyện: Đắkrông, Hướng Hóa (Quảng Trị); A Lưới, Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà, Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế); Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nông Sơn, Phú Ninh, Núi Thành, Đại Lộc (Quảng Nam); Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây (Quảng Ngãi); An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Vân Canh (Bình Định).

Tình trạng ngập lụt diện rộng diễn ra ở vùng trũng thấp, ven sông, khu đô thị tại các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Bình Định, đặc biệt các huyện: Vĩnh Linh, Cam Lộ, Gio Linh, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); Phú Lộc, Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang, thành phố Huế (Thừa Thiên -Huế); Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, thành phố Hội An, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam); Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi); thị xã An Nhơn, Tuy Phước, Phù Cát, thành phố Quy Nhơn (Bình Định). Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 2.

