Giọt hồng người chiến sỹ

(LĐ online) - Đó là chủ đề đợt hiến máu tình nguyện đợt 6/2020 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Trọng phối hợp với Công an huyện Đức Trọng tổ chức vào sáng 25/11, với sự tham gia của đông đảo cán bộ chiến sỹ Công an huyện Đức Trọng, hội viên Hội Camera CCTV-IT Lâm Đồng.

Đồng chí Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng, tham gia hiến máu tình nguyện

Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 87 đơn vị máu. Thông qua hoạt động này nhằm góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị người bệnh.

Đông đảo cán bộ chiến sỹ công an huyện Đức Trọng đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo

Được biết, đây là đợt hiến máu tình nguyện thứ 6 trong năm 2020 do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Đức Trọng tổ chức, với tổng đơn vị máu thu được là 1.009, vượt 118% kế hoạch được giao.

N.MINH