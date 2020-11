Sinh viên tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sinh viên là lực lượng thanh niên có tri thức và nhạy cảm với những diễn biến của thời đại, đặc biệt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động đến mọi mặt, mọi đối tượng của cuộc sống. Do đó, trong giai đoạn hiện nay, việc nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong sinh viên tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cần được đẩy mạnh và có nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn.

Trang “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt” trên facebook với những thông tin hữu ích trên nhiều lĩnh vực dành cho sinh viên

Mỗi năm, Trường Đại học Đà Lạt đều tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho toàn thể sinh viên của trường, trong đó các nội dung tuyên truyền về bảo vệ an ninh Tổ quốc để giáo dục cho sinh viên về quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thông qua tuần sinh hoạt công dân hàng năm, hầu hết sinh viên Trường Đại học Đà Lạt đã nắm bắt được các nội dung về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên như Nghị quyết số 35 ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Luật An ninh mạng và các quy định của pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, mạng xã hội; phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục, hướng dẫn sử dụng, khai thác hiệu quả thông tin trên Internet, mạng xã hội, nâng cao khả năng tự đề kháng trước các thông tin xấu, độc hại, tác động tiêu cực của môi trường mạng, tránh bị lôi kéo tham gia các hoạt động tôn giáo, hoạt động gây mất ổn định, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự... Các văn bản liên quan đến công tác an ninh, an toàn trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;…

Tuy nhiên, theo đại diện của nhà trường, để nâng cao hiệu quả hoạt động này, trường cần đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục trong sinh viên về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, chú trọng các hoạt động tuyên truyền để sinh viên hiểu về đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, nghĩa vụ và quyền lợi của công dân đối với việc bảo vệ an ninh trật tự; Tuyên truyền để sinh viên nhận thức rõ về âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động thâm độc, nham hiểm của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, nhận thức rõ bản chất sâu xa của chúng, thấy được tầm quan trọng, tính chất phức tạp, quyết liệt và lâu dài của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Để hoạt động tuyên truyền đạt được hiệu quả, việc lồng ghép các nội dung này được thông qua các hình thức sinh hoạt, hội họp của các tổ chức đoàn thể chính trị trong nhà trường như Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các câu lạc bộ, nhóm sinh viên. Bên cạnh đó, xây dựng các kênh tuyên truyền, nắm bắt tình hình trên không gian mạng, trang bị các kỹ năng số cho sinh viên trong tình hình mới, đặc biệt là các kỹ năng như văn hóa ứng xử và phản ứng với các tình huống trên môi trường Inetnet; Kỹ năng tìm kiếm, phân tích, tổng hợp, đánh giá thông tin trên Internet; Kỹ năng sử dụng mạng xã hội, trang thông tin; Kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng; Kỹ năng xử lý thông tin xấu, độc trên mạng…

Trong thời gian qua, để kịp thời thông tin các chủ trương, chính sách, kế hoạch của nhà trường cũng như tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, các vấn đề trong học tập và sinh hoạt của sinh viên; Đảng ủy, Ban Giám hiệu cũng đã chỉ đạo các phòng chức năng và khoa chuyên môn thành lập và quản lý các trang thông tin của đơn vị trên không gian mạng. Trường cũng thành lập các kênh thông tin chính thống như: “Tuổi trẻ Đại học Đà Lạt” trên facebook với hơn 20.000 lượt thành viên theo dõi, trang fanpage “Trường Đại học Đà Lạt” cũng thu hút hơn 5.000 lượt người theo dõi. Thông qua những kênh này, nhà trường đã kịp thời thông tin cho sinh viên các nội dung về kế hoạch đào đạo, giảng dạy, học tập, các thông tin tuyên truyền về đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, giải đáp kịp thời nắm bắt và giải quyết những thắc mắc, khó khăn của sinh viên, giúp ổn định tình hình trong sinh viên.

Ngoài ra, Ban giám hiệu đã chỉ đạo Phòng Chính trị và Công tác sinh viên thành lập nhóm Zalo của lực lượng sinh viên nòng cốt là cán bộ đoàn, cán sự lớp để kịp thời thông tin, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Thêm vào đó, 100% sinh viên của trường đều được cấp email nội bộ theo mã số sinh viên để nhà trường có kênh liên lạc nội bộ giữa sinh viên và các phòng chức năng, khoa chuyên môn, giúp kịp thời tuyên truyền và nắm bắt tình hình sinh viên. Xây dựng các đội nhóm sinh viên nòng cốt tuyên truyền, nắm bắt tình hình an ninh, trật tự trong sinh viên. Hiện tại, Trường Đại học Đà Lạt đã thành lập được nhóm Sinh viên nòng cốt với hơn 150 sinh viên tham gia, Đội tự quản khu nội trú, các câu lạc bộ sinh viên, như: Sinh viên tình nguyện, Nhịp sống giảng đường, Đội xung kích giữ gìn an toàn giao thông, các diễn đàn đối thoại, tương tác…

Hàng năm, vào mỗi học kỳ, Trường Đại học Đà Lạt đều tổ chức Hội nghị sinh viên nòng cốt ở 2 cấp (cấp khoa và cấp trường) để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, an ninh trật tự trong sinh viên. Hội nghị giao ban an ninh và các hội nghị liên quan cũng định kỳ được tổ chức nhằm cung cấp kịp thời và đầy đủ thông tin giữa các bên, qua đó nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trường đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng chương trình phối hợp giữa Trường Đại học Đà Lạt và công an các cấp, cụ thể thành những văn bản được ký kết giữa hai bên và triển khai đạt được nhiều kết quả. Trong đó, công tác tuyên truyền về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được chú trọng và đầu tư hiệu quả.

NGUYÊN THI