Đội CSGT-TT Công an Đà Lạt triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(LĐ online) - Từ ngày 9/12, Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự (CSGT-TT) Công an thành phố Đà Lạt đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ đảm bảo TTATGT - TTCC trên địa bàn.

Kiểm tra đo nồng độ cồn tại khu vực đường Trần Phú, thành phố Đà Lạt tối 9/12

Đây là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông - trật tự công cộng, tiếp tục phấn đấu làm giảm hậu quả, thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, phòng chống ùn tắc, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm góp phần đảm bảo an ninh trật tự,

Bắt đầu từ ngày 9/12, Đội CSGT - TT đã tổ chức tuần tra kiểm soát thường xuyên tại các khu vực trung tâm thành phố, các tuyến địa bàn phức tạp, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi điều khiển xe chạy quá tốc độ; chở quá số người; tránh, vượt, đi không đúng phần đường quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; vận tải hành khách không có hợp đồng vận chuyển; xe chở quá khổ, quá tải, hết niên hạn sử dụng, hết hạn kiểm định; chở đất đá, vật liệu để rơi vãi, vận chuyển hàng hóa là hàng gian, hàng giả, không có nguồn gốc,...

Tối cùng ngày, Đội CSGT - TT cũng đã lập điểm kiểm tra, kiểm soát, đo nồng độ cồn, ma túy, xe chạy quá tốc độ, kiểm tra xử phạt các trường hợp lái xe ô tô không có giấy phép lái xe…

Ngoài ra, Đội CSGT - TT cũng cho biết, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm này sẽ tập trung xử lý nghiêm đối với các hành vi tụ tập đi thành nhóm lạng lách, đánh võng có biểu hiện đua xe trái phép gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên các đường, kiểm tra các tuyến giao thông đường thuỷ, đường sắt trên địa bàn...

NGUYỄN NGHĨA