Chuyện lắp camera an ninh đã không còn xa lạ ở Đức Trọng. Với hơn một ngàn camera đã được lắp chính là trái ngọt từ sự cộng hưởng, chung sức của chính quyền địa phương và Nhân dân. Đặc biệt, trong đó phải kể đến những người đi đầu như ông Hạnh Camera.

Ông Ngô Trọng Hạnh thường xuyên theo dõi hình ảnh thu về từ các tuyến đường camera an ninh

Ông Hạnh Camera là cách gọi không chỉ người dân ở Tổ dân phố 25 - thị trấn Liên Nghĩa dành cho vị Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Trọng Hạnh, mà đó còn là cách gọi của chính quyền địa phương dành cho người từng công tác trong lực lượng công an nay đã xuất ngũ 54 tuổi này. Sở dĩ người ta gọi như thế bởi ông là người góp công lớn trong việc hình thành tuyến đường camera an ninh ở khu vực thị trấn Liên Nghĩa.

Tổ dân phố 25 hiện có 413 hộ dân thường trú và hơn 600 hộ tạm trú. Đây là một trong những tổ dân phố rộng và đông dân ở Liên Nghĩa. Tuy nhiên, với nhiều hoạt động hiệu quả, đặc biệt là từ các “Tuyến đường camera an ninh” đã góp phần giữ gìn ANTT tại tổ dân phố. Ông Ngô Trọng Hạnh cho biết: “Hơn 30 năm làm công tác ở tổ dân phố tôi thấy có nhiều vụ trộm cắp không thể tìm ra đối tượng, gây tâm lý hoang mang trong người dân. Bởi vậy, ngoài việc lắp camera an ninh đảm bảo an toàn cho mỗi gia đình, cũng cần tạo nên các tuyến đường camera để dễ dàng lần ra dấu vết tội phạm. Đồng thời, cảnh báo răn đe các đối tượng khi có ý định gây án”.

Xuất phát từ lý do đó, năm 2019, ông Ngô Trọng Hạnh cùng các thành viên trong tổ dân phố đã vận động bà con nhân dân hình thành các tuyến đường camera an ninh trên địa bàn Tổ dân phố 25. Từ mô hình “Tuyến đường camera an ninh” do Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố Ngô Trọng Hạnh phát động thực hiện tại Tổ dân phố 25 đã giúp cơ quan công an thu thập chứng cứ của nhiều vụ án, tổ chức vi phạm pháp luật, để giải quyết các vụ án nghiêm trọng, răn đe nhiều nhóm đối tượng, nhất là các nhóm tín dụng đen hoạt động ở khu vực này.

Ngoài là Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, ông Ngô Trọng Hạnh còn được chính quyền địa phương và Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng ban Bảo vệ dân phố thị trấn Liên Nghĩa liên tục trong 12 năm qua. Suốt quãng thời gian dài ấy mỗi lần nhận được nguồn tin từ Nhân dân, ông Hạnh lại cùng các cộng sự trực tiếp tới ngay hiện trường. Bất kể đêm hay ngày, nắng hay mưa, chỉ cần có tin báo từ dân ông sẽ không ngại ngần lên đường. Mọi ý kiến phản ánh từ người dân đều được ông Hạnh nắm bắt kịp thời, để phối hợp với lực lượng an ninh giải quyết, tránh để các vấn đề, vụ việc phức tạp, kéo dài. Đó cũng là cơ sở để ông nhiều lần cung cấp nguồn tin có giá trị cho lực lượng công an. Ông Ngô Trọng Hạnh không chỉ là “lá cờ đầu” trong hoạt động của Ban Bảo vệ dân phố mà ông còn là trung tâm kết nối để các đoàn thể chính trị và người dân cùng nắm bắt tình hình anh ninh trật tự trong khu dân cư, chủ động trong phòng, chống các loại tội phạm. Riêng trong năm 2020, ông Hạnh đã cùng các cộng sự của mình trải qua hơn 250 đêm tuần tra, nhờ vậy đã giải tán 28 lượt thanh niên tụ tập trái phép tại các khu vực Chợ Liên Nghĩa, Ngã 4 Lý Thường Kiệt và Hoàng Văn Thụ, Công viên Kim Đồng. Qua đó, tạm giữ 11 xe mô tô và 42 hung khí các loại. Hơn 800 hộ dân, 147 tiệm tạp hóa, 19 vựa kho hàng qua tuyên truyền đã cam kết không buôn bán, sử dụng các loại pháo nổ. Bên cạnh đó, tất cả các buổi tuyên truyền của cơ quan công an đối với các vấn đề như tín dụng đen, luật cư trú... trong quần chúng nhân dân đều có sự góp mặt và hỗ trợ từ phía ông Ngô Trọng Hạnh.

Đặc biệt, từ Tổ dân phố 25, mô hình “Tuyến đường camera an ninh” đã được Công an thị trấn Liên Nghĩa phối hợp với Tổ dân phố 28 xây dựng tại đường Nguyễn Văn Linh với 9 mắt camera, trị giá 38 triệu đồng. Phối hợp với Tổ dân phố 14 xây dựng tại đường Tuệ Tĩnh với 3 mắt camera. Và, những hiệu quả thiết thực mang lại từ các “Tuyến đường camera an ninh”, việc vận động 323 hộ dân trên địa bàn thị trấn lắp đặt 497 mắt camera an ninh tại các tuyến đường thuận lợi hơn rất nhiều.

Trong năm 2020 này, ông Ngô Trọng Hạnh đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND thị trấn Liên Nghĩa tiếp tục xây dựng “Tuyến đường camera an ninh” tại đường Nguyễn Trung Trực, Tô Vĩnh Diện, Trần Nhân Tông với 17 mắt camera, trị giá 73 triệu đồng. Nguồn kinh phí này từ sự vận động của Ban Bảo vệ dân phố thị trấn, được bà con nhân dân và các cơ sở kinh doanh đóng chân trên các tuyến đường này nhiệt tình ủng hộ. Các tuyến đường sau khi hoàn thành được giao cho các đoàn thể quản lý, nhằm phát huy tinh thần, trách nhiệm của toàn xã hội. Cũng bởi thế mà cái tên Ngô Trọng Hạnh luôn là địa chỉ tin cậy của lực lượng công an và bà con nhân dân.

Từng ngày, từng ngày vẫn nối tiếp nhau như thế, ngoài việc đảm bảo kinh tế gia đình, hoàn thành trách nhiệm của người Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố, ông Ngô Trọng Hạnh còn thường xuyên theo dõi các hình ảnh từ camera an ninh để kịp thời cảnh báo người dân về thủ đoạn phạm tội của tội phạm, đồng thời cung cấp thêm tư liệu cho cơ quan an ninh để giữ bình yên trong Nhân dân.

NGỌC NGÀ