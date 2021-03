Miền Bắc mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng trong dịp cuối tuần

Các bác sỹ khuyến cáo, thời tiết nồm ẩm dễ ảnh hưởng đến sức khỏe nên người dân cần có những kiến thức phòng tránh bệnh cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 2 ngày cuối tuần (13-14/3), thời tiết các tỉnh, thành phố miền Bắc tiếp tục trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn kèm sương mù về đêm và sáng, ban ngày tạnh ráo, có những khoảng nắng.

Độ ẩm trung bình cao 83-87%, ban ngày trời ấm với nhiệt độ 24-29 độ C nhưng đến đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ giảm xuống mức 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Các bác sỹ khuyến cáo, thời tiết nồm ẩm dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Ngoài việc làm nhà thông thoáng hơn nhờ việc mua các loại máy hút ẩm, hạn chế mở cửa, bật điều hòa, không bật quạt, người dân nên có những kiến thức phòng tránh bệnh cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho gia đình, đặc biệt người già và trẻ nhỏ có sức đề kháng kém.

Mọi người nên rửa tay trước và sau khi ăn để tránh vi khuẩn có cơ hội lây lan, luôn giữ gìn sức khỏe bằng các bữa ăn khoa học, hợp lý với đầy đủ các chất dinh dưỡng, nhiều rau xanh, hoa quả tươi thay vì tăng chất đạm béo, duy trì chế độ tập thể dục, thể thao đều đặn và bổ sung nước mỗi ngày, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya cũng là cách để tăng sức đề kháng.

Trẻ em và người già cần được giữ ấm bụng để hạn chế các bệnh về đường tiêu hóa, hạn chế ra ngoài khi trời mưa phùn, bất chợt lạnh, bổ sung gừng để hạn chế cảm lạnh.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa nhỏ kèm sương mù kéo dài cũng dễ khiến các loại sâu bệnh phát sinh và gây hại trên cây trồng, nông dân nên thăm đồng thường xuyên để kịp thời phát hiện và phòng trừ, bón phân đầy đủ và cân đối.

Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm 12/3: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ, đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, khu vực đồng bằng và ven biển chiều có lúc giảm mây hửng nắng; riêng vùng núi phía Bắc sáng và đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 25-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù nhẹ, chiều có lúc giảm mây, hửng nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C, cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, phía Bắc sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất: 25-28 độ C, phía Nam 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ.C, cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, riêng miền Đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông 35-37 độ C.

(Theo Vietnam+)