Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông

(LĐ online) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm S vừa ký công điện của UBND tỉnh gửi Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ban An toàn Giao thông quốc gia sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Thanh Hoá để phòng tránh các vụ tai nạn giao thông tương tự trên địa bàn.

Lực lượng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chốt Di Linh kiểm tra phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 20

Công điện đề nghị Ban An toàn Giao thông tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đảm bảo an toàn giao thông, không đi trên xe khách, xe tải khi không có chỗ ngồi đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm hành vi chở hàng hóa quá tải trọng, chở quá số người quy định, sử dụng xe hết niên hạn để vận chuyển hàng hóa và tham gia giao thông, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

NGUYỄN NGHĨA