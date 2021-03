Tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, những năm qua, Lâm Đồng đã không ngừng đẩy mạnh các hoạt động tăng cường quản lý chất lượng hàng hóa...

Các mặt hàng thường xuyên được kiểm tra, kiểm định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích người tiêu dùng

Chỉ tính riêng trong năm 2020, các sở, ngành của tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 1.126 đơn vị, lấy 1.030 mẫu các loại hàng hóa để thử nghiệm; qua đó, phát hiện 47 hàng hóa không đạt tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, 139 đơn vị vi phạm; đã tiến hành xử phạt 96 trường hợp với số tiền 981,33 triệu đồng.

Cụ thể, ngành công thương đã kiểm tra 70 tổ chức, cá nhân và xử lý 4 trường hợp vi phạm về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, xăng, dầu với số tiền 271,5 triệu đồng. Ngành Y tế thực hiện thanh, kiểm tra 367 đơn vị về an toàn vệ sinh thực phẩm, hành nghề y, dược, thực phẩm chức năng; lấy 663 mẫu để phân tích các chỉ tiêu chất lượng, an toàn thực phẩm, kết quả có 662 mẫu đạt yêu cầu, 1 mẫu không đạt; đã xử phạt 39 trường hợp vi phạm với số tiền 219,8 triệu đồng và chuyển 6 hồ sơ cho ngành Công an xử lý. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra, kiểm soát 380 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến nông, lâm, thủy sản trên phạm vi toàn tỉnh; tiến hành lấy 346 mẫu để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, kết quả có 42 mẫu không đạt chất lượng; xử phạt 14 trường hợp vi phạm với số tiền 180,3 triệu đồng.

Ngành Thông tin tuyên truyền theo dõi, rà soát, kiểm tra, xử lý việc in, phát hành tài liệu, quảng cáo trên internet; qua đó, phát hiện 4 trường hợp vi phạm về in ấn, nguồn gốc xuất xứ, quảng cáo thực phẩm chức năng không đúng quy định và đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 30,5 triệu đồng. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra 32 đơn vị về văn hóa, quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật; phát hiện và xử phạt 22 đơn vị vi phạm với số tiền 175,5 triệu đồng. Ngành Khoa học và Công nghệ đã thực hiện thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với 249 đơn vị kinh doanh trong các lĩnh vực như: xăng, dầu, dầu nhờn; vàng trang sức, mỹ nghệ; khí dầu mỏ hóa lỏng; hàng đóng gói sẵn; dịch vụ taxi; sử dụng phương tiện đo nhóm 2; phát hiện 13 tổ chức vi phạm về đo lường và ghi nhãn hàng hóa, đã bị xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thu lợi bất hợp pháp với số tiền 103,7 triệu đồng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, lấy mẫu thử nghiệm được tăng cường; đã xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kịp thời ngăn chặn, thu hồi hàng hóa kém chất lượng lưu thông trên thị trường. Qua đó, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; giúp người sản xuất, kinh doanh nâng cao nhận thức, làm đúng các quy định của pháp luật. Công tác quản lý, kiểm định các phương tiện giao thông, thiết bị có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn đã được nâng cao; các đơn vị kiểm định đã chấp hành tốt quy định, quy trình, tiêu chuẩn về kiểm định. Các sản phẩm vật liệu xây dựng trước khi đưa vào sử dụng đều đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định, đã được cấp giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và đưa vào công bố giá vật liệu xây dựng để các tổ chức, cá nhân quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, dược phẩm có chuyển biến, cơ bản đáp ứng yêu cầu an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh đã được cải thiện; ô nhiễm hóa chất, vi sinh vật giảm, số lượng vi phạm giảm so với trước đây. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được nâng cao về chất lượng, tạo môi trường văn hóa ổn định, lành mạnh cho Nhân dân và du khách. Số lượng, chất lượng khách sạn và các dịch vụ văn hóa, thể thao ngày càng được quan tâm đầu tư, hoàn thiện.

Năm qua, công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các sở, ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực; phần lớn các đơn vị sản xuất, kinh doanh đã chấp hành các quy định pháp luật; các sản phẩm, hàng hóa được quản lý chặt chẽ đảm bảo chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng.

QUỲNH UYỂN