Xây dựng khu dân cư văn hóa ở làng nghề dệt thổ cẩm

Mặc dù có đến 47% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số và xuất phát điểm gặp nhiều khó khăn, nhưng với việc phát huy những lợi thế của địa phương, thôn Đam Pao (xã Đạ Đờn) là một trong những thôn đầu tiên của huyện Lâm Hà hoàn thành sớm Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, là thôn duy trì tốt chất lượng khu dân cư văn hóa.

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống được người dân thôn Đam Pao gìn giữ

Xen giữa những vườn cà phê đang mùa ra hoa trắng xóa, 446 nóc nhà của thôn Đam Pao nằm gọn gàng, dọc theo con đường liên xóm được đổ bê tông khang trang, sạch đẹp. Toàn bộ 8.800 m đường đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng. Đó là thành quả của sự chung sức, đồng lòng từ hơn 2.100 nhân khẩu nơi làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống này từ những ngày đầu xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, trong những năm qua, Nhân dân thôn Đam Pao đã xây dựng được 1 nhà sinh hoạt cộng đồng có diện tích 135 m2 và hàng rào khuôn viên rộng 400 m2. Trong đó, có 2 sân cầu lông phục vụ tập luyện thể thao cho bà con nhân dân. Trong thôn trồng trên 1.000 cây phân tán tại các tuyến đường liên thôn, liên xóm, lắp đặt camera an ninh tại 6 khu dân cư. Vận động 2 hộ dân hiến 50 m2 đất thổ cư để xây dựng 2 công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ cho 175 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Lắp đặt 28 pano, áp phích tuyên truyền dọc Quốc lộ 27; tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, nạo vét kênh mương, trồng hoa, cây xanh tại các tuyến đường liên xóm…

Ông Nguyễn Minh Thu - Trưởng thôn Đam Pao cho biết: Xác định “Dân vận khéo” là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của các cuộc vận động, ngay từ khi bắt đầu triển khai chương trình, Chi bộ thôn Đam Pao cùng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình. Từ đó, đóng góp sức người, sức của cùng tham gia xây dụng mô hình. Đồng thời, lồng ghép nội dung xây dựng mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” và “Khu dân cư văn hóa” vào các cuộc họp, sinh hoạt của các chi hội, đoàn thể. Tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi chi hội để xây dựng các mô hình phù hợp, hiệu quả. Tiếp cận mô hình theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để có biện pháp giúp đỡ phù hợp.

Bên cạnh đó, thôn Đam Pao đã cụ thể hóa các phong trào, mô hình thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận. Trong đó, tập trung hướng về từng khu dân cư với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. “Mỗi mô hình với cách làm khác nhau nhưng kết quả đều nhận được sự đồng thuận cao của người dân, trở thành mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng” - ông Thu cho hay.

Với lợi thế trên địa bàn thôn có một nhà thờ Thiên Chúa giáo, một hội thánh Tin Lành, một tịnh thất của các phật tử, chính quyền thôn Đam Pao thường xuyên quan tâm, động viên, thăm hỏi các linh mục, mục sư, trụ trì, tạo mối quan hệ mật thiết, gần gũi trong cuộc sống thường ngày. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức tôn giáo tuyên truyền, vận động Nhân dân sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính chúa yêu nước”, tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Từ đó, các việc làm thiết thực đã được thực hiện như hiến đất, đóng góp tiền và ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp, từng bước phát triển theo hướng hiện đại.

Phát huy vai trò của tổ già làng tự quản, những người có uy tín đối với đồng bào DTTS tại chỗ, Ban điều hành thôn Đam Pao kết hợp vận dụng những phong tục tập quán truyền thống để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội. Đồng thời, vận động, khuyến khích người dân và cộng đồng dân cư thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ việc thường xuyên nắm bắt những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của cộng đồng dân cư, khối đại đoàn kết toàn dân trong thôn đã được xây dựng vững mạnh. Qua đó, phát huy tinh thần làm chủ của Nhân dân để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con trong thôn.

Cùng với việc xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả, đem lại hiệu quả kinh tế cao, các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cũng được thôn Đam Pao đầu tư, phát triển. Công tác an sinh xã hội luôn được quan tâm, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt.

Theo ông Hoàng Sỹ Lĩnh - Chủ tịch UBND xã Đạ Đờn: Nhận thức được vai trò vừa là chủ thể thực hiện, vừa là người thụ hưởng của các phong trào, Nhân dân thôn Đam Pao đã phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và khu dân cư văn hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực với nhu cầu chính đáng của chính người dân. Từ đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng vững mạnh.

VIỆT QUỲNH