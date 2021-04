Phân luồng giao thông tạm thời tại đèo Prenn và Mimosa dịp lễ

(LĐ online) - Nhằm tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lâm Đồng thống nhất với UBND TP Đà Lạt phân luồng giao thông tạm thời lên xuống đèo Prenn và đèo Mimosa.

Vòng xuyến Kim Cúc, cửa ngõ vào trung tâm TP Đà Lạt thường xảy ra ùn tắc cục bộ khi lượng xe đổ về quá lớn trong các dịp lễ

Theo đó, Sở GTVT thống nhất với thành phố Đà Lạt về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên 2 tuyến đèo trên từ 10 giờ ngày 30/4 đến 12 giờ ngày 3/5.

Cụ thể, với tuyến đường đèo Prenn sẽ cấm xe tải lưu thông hai chiều lên và xuống đèo; cấm xe ô tô trên 16 chỗ ngồi (không bao gồm xe buýt công cộng) lưu thông theo chiều đi lên đèo, kể cả phương tiện từ điểm du lịch thác Datanla và Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm lên Đà Lạt.

Với tuyến đường đèo Mimosa sẽ không hạn chế các loại phương tiện tham gia giao thông theo cả hai chiều.

Sở GTVT đề nghị UBND TP Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chuyên môn bố trí các biển báo hiệu đường bộ (tạm thời trong các ngày phân luồng điều chỉnh) theo quy định tại các vị trí phù hợp; đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh, Công an TP Đà Lạt bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông tại các điểm nút ra, vào hai tuyến đường nói trên để đảm bảo giao thông thuận lợi, an toàn.

Ngoài ra, Thanh tra Giao thông Sở GTVT sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông khi có yêu cầu.

Bên cạnh việc phân luồng giao thông ở hai đèo này, Đội CSGT-TT Công an TP Đà Lạt cho biết, đơn vị đã lập các phương án, kế hoạch nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ khi lượng phương tiện dự báo sẽ tăng mạnh khi lên đèo Prenn trong dịp lễ; bố trí 100% quân số phân luồng, chốt trực tại các điểm có mật độ giao thông cao; xử lý kịp thời các tình huống giao thông có dấu hiệu quá tải qua hệ thống camera giám sát tại đơn vị…

Như vậy, đèo Frenn, Mimosa sẽ tạm thời phân luồng trong 4 ngày nghỉ lễ. Tới 12 giờ ngày 3/5, tất cả các phương tiện sẽ lưu thông bình thường trên 2 tuyến đường đèo này.

C.THÀNH