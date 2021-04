Xe cộ lên đèo Bảo Lộc đông đúc, đoàn đua xe đạp xuất phát chậm 30 phút

(LĐ online) - Từ rạng sáng 30/4, một lượng lớn xe cộ từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam bộ đổ về Đà Lạt – Lâm Đồng khiến Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc ách tắc cục bộ. Vì thế, chặng 22 từ Bảo Lộc về TP Hồ Chí Minh Cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh cũng bị ảnh hưởng, xuất phát chậm 30 phút so với dự kiến.

CSGT chốt chặn điều tiết giao thông tại chân đèo Bảo Lộc để đoàn đua đi qua

Theo lộ trình thi đấu chặng 22 (chặng cuối) cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 33 thì đoàn đua xe xuất phát lúc 7 giờ 30 phút sáng nay 30/4 tại chân đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai) về TP Hồ Chí Minh. Lực lược CSGT đã chủ động phân luồng, phân tuyến từ xa để đảm bảo đoàn đua di chuyển an toàn. Tuy nhiên, do lượng phương tiện lưu thông quá đông trên Quốc lộ 20, đặc biệt là đoạn qua đèo Bảo Lộc khiến lịch trình thi đấu của đoàn đua bị chậm hơn 30 phút so với dự kiến.

Theo ghi nhận, từ 6 giờ sáng nay, các phương tiện chở đoàn đua di chuyển từ TP Bảo Lộc xuống chân đèo Bảo Lộc để khởi tranh chặng đua cuối của giải đấu. Khi đến đầu đèo Bảo Lộc, các phương tiện chở đoàn đua phải tạm dừng do lượng phương tiện trên đèo Bảo Lộc đang quá đông. Để đảm bảo an toàn cho đoàn đua, toàn bộ lực lượng CSGT Trạm Mađaguôi (Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) chia thành nhiều tổ tiến hành chốt chặn 2 đầu đèo Bảo Lộc; đồng thời, phối hợp cùng Công an huyện Đạ Huoai để nhắc nhở, yêu cầu người điều khiển phương tiện nhường đường cho đoàn đua.

CSGT Trạm Mađaguôi và Công an huyện Đạ Huoai đang túc trực tại thị trấn Mađaguôi đảm bảo an toàn cho đoàn đua đi qua

Đến 8 giờ 5 phút, đoàn đua đã xuất phát. Theo đại diện Trạm CSGT Mađaguôi, mặc dù các phương án phân luồng, phân tuyến trên Quốc lộ 20 đã được chuẩn bị và triển khai từ trước để đảm bảo an toàn cho đoàn đua tranh tài. Tuy nhiện, do lượng phương tiện giao thông đổ về Đà Lạt tăng đột biến khiến công tác điều tiết, phân luồng, phân tuyến gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện tại, một lượng lớn phương tiện vẫn đang tiếp tục di chuyển từ hướng TP Hồ Chí Minh về Đà Lạt. Nhiều phương tiện vẫn ùn ứ dưới chân đèo Bảo Lộc.

KHÁNH PHÚC