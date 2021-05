Công ty DHD - Chống dịch Covid-19 hiệu quả, vận hành các nhà máy an toàn

(LĐ online) - Ngày 23/5 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1), Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty DHD) đã triển khai nhiều giải pháp vận hành các nhà máy an toàn, đảm bảo nguồn điện phục vụ bầu cử; đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công ty DHD đảm bảo sẵn sàng cung cấp điện theo yêu cầu vận hành của thị trường

Công ty DHD có tổng công suất phát điện là 735 MW bao gồm các nhà máy: Đa Nhim - Sông Pha (212,5 MW), Hàm Thuận - Đa Mi (475 MW), Điện mặt trời Đa Mi (47,5 MWp). Các nhà máy này được xây dựng trên địa bàn các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận; Công ty DHD có trụ sở chính tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2021, Công ty DHD gặp khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nơi trong nước đang thực hiện cách ly xã hội để đảm bảo công tác phòng dịch dẫn đến nhu cầu phụ tải phục vụ sản xuất kinh doanh giảm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của các dự án năng lượng mặt trời mới đưa vào vận hành nên Nhà máy Thủy điện Đa Nhim phải giảm phát vào giờ cao điểm sáng và giảm phát Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi. Kể từ đầu năm đến nay, Nhà máy Điện mặt trời Đa Mi giảm phát khoảng 3 triệu kWh, khoảng 10% sản lượng thực phát.

Tuy nhiên, trước tình hình thủy văn thuận lợi, lưu lượng nước về hồ cao hơn trung bình nhiều năm, cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên, trong 5 tháng đầu năm, Công ty DHD đã vận hành an toàn, ổn định, không để xảy ra sự cố. Với sản lượng điện sản xuất 988 triệu kWh so với kế hoạch năm 2021 là 2.478,5 triệu kWh, đạt được 40% kế hoạch năm và bằng 117% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, cụm Thủy điện Đa Nhim - Sông Pha sản xuất được 441 triệu kWh, Thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi sản xuất 520 triệu kWh, Điện mặt trời Đa Mi sản xuất 27 triệu kWh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại, diễn biến phức tạp và có nguy cơ ảnh hưởng đến công tác vận hành sản xuất điện, Công ty DHD đã triển khai nhiều giải pháp đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định; đặc biệt đảm bảo nguồn điện trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, công ty đã yêu cầu các trưởng đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người lao động và gia đình, chủ động ứng phó mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra, sẵn sàng đưa vào sử dụng các khu vực cách ly tập trung tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim, Hàm Thuận - Đa Mi và Khu văn phòng Bảo Lộc.

Đồng thời, nhằm giảm nguy cơ lây lan theo khuyến cáo của Chính phủ, công ty yêu cầu tất cả lãnh đạo và toàn bộ người lao động không di chuyển ra khỏi địa bàn hoạt động của công ty, không tiếp xúc gần với người đến từ các vùng có dịch, bệnh; đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của Bộ Y tế và tại địa phương.

Mục tiêu trong trong những tháng tới, Công ty DHD phấn đấu sản xuất 1.490,5 triệu kWh để đạt sản lượng 2.478,5 triệu kWh, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Công ty đang phấn đấu hoàn thành Dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim trong quý 3/2021, nâng tổng công suất Nhà máy Thủy điện Đa Nhim lên 240 MW và tổng công suất toàn công ty lên 770 MW.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Công ty DHD tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống Covid-19 các nhà máy điện, vận hành các nhà máy an toàn, ổn định; đồng thời; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia trong công tác vận hành các tổ máy kết hợp sản xuất điện và cấp nước cho hạ du.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Công ty DHD phối hợp với EVNGENCO 1 và tư vấn đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đường hầm để phát điện tổ máy Đa Nhim mở rộng đủ công suất 80 MW vào quý 3/2021.

XUÂN THẮNG - NGỌC TUẤN