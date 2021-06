Chủ động đảm bảo an toàn giao thông đường thủy mùa mưa bão

Lâm Đồng đang bắt đầu bước vào mùa mưa bão, vì vậy nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy là rất lớn. Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT), Công an tỉnh đã chủ động lên kế hoạch, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường thủy.

Chiến sỹ CSGT đường thủy tặng áo phao và tổ chức cho người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường thủy

Điều đáng ghi nhận là trong những năm qua, Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã có rất nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động để người dân, các chủ đò, chủ bè nêu cao ý thức, trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật, đảm bảo ATGT đường thủy.

Đã khá nhiều lần chúng tôi được theo chân lãnh đạo Phòng CSGT cũng như các chiến sỹ Đội CSGT đường thủy đi làm công tác vận động, tuyên truyền về ATGT đường thủy ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi có đông người dân sinh sống ven sông, hồ, đập... Những chuyến công tác ấy chúng tôi đã chứng kiến lực lượng CSGT đường thủy không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, giảng giải cho người dân về Luật Giao thông đường thủy, cảnh báo những yếu tố, hành vi dẫn đến tai nạn giao thông đường thủy ở hội trường thôn, xã; mà các chiến sỹ còn mang theo cả thuyền để kết hợp đi khảo sát tình hình thực tế, tổ chức đến tận nhà người dân. Đặc biệt là những hộ nằm heo hút trong các khe núi, lòng hồ, vào các nhà bè của người dân làm nghề nuôi bắt thủy sản để tìm hiểu, trao đổi và nhắc nhở, vận động bà con thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT; kết hợp trao tặng áo phao cho học sinh và người dân. Nhẩm tính sơ sơ, mỗi năm, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng phát ra một số lượng tương đối lớn áo phao cứu sinh đến cho bà con vùng sâu, vùng xa và gửi tặng cho cả lực lượng công an một số xã vùng sâu có hệ thống sông, hồ phức tạp. Hầu hết số áo phao này đều được huy động xã hội hóa từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Hoạt động này đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân vùng sâu, vùng xa, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của bà con, cũng như công tác đảm bảo ATGT đường thủy trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Trao đổi với chúng tôi về kế hoạch của năm nay nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo ATGT đường thủy nội địa, đặc biệt là vào mùa mưa, Trung tá Đỗ Quốc Hùng - Đội trưởng Đội CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: “Không chỉ tới mùa mưa chúng tôi mới quan tâm đến vấn đề an toàn đường thủy mà trong hoạt động thường xuyên, Đội đều cử cán bộ phối hợp với địa phương, đặc biệt là tới các bến đò ngang tuyên truyền, nhắc nhở các chủ phương tiện trang bị đầy đủ thiết bị cứu hộ; hướng dẫn phương pháp sử dụng áo phao cứu sinh an toàn cho người dân tham gia giao thông đường thủy và tổ chức ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT đường thủy nội địa đối với các chủ phương tiện, bến phà, bến đò chở khách ngang sông. Hiện đang vào mùa mưa bão nên Đội cũng đã lên kế hoạch tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng ở các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát trên hệ thống các sông, hồ nhằm đảm bảo cho các phương tiện lưu thông thông suốt. Song song đó, Đội cũng quan tâm tổ chức tốt công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão. Đồng thời, tiếp tục tổ chức cho người dân ký cam kết tuân thủ Luật Giao thông đường thủy, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các bến đò ngang vận chuyển khách qua sông”.

Qua các chuyến đi thực tế, có thể nhận thấy rằng, cán bộ, chiến sỹ CSGT đường thủy đều nắm khá rõ về hệ thống sông, hồ đập và cả các điểm nóng về ATGT đường thủy trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo Phòng CSGT tỉnh cho biết, đơn vị lên kế hoạch phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng sử dụng các phương tiện được trang bị cho CSGT phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho công an các đơn vị, địa phương. Xây dựng phương án bảo vệ, phòng ngừa tai nạn giao thông thủy, phòng ngừa tai nạn thương tích và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp tổ chức phân luồng điều tiết giao thông đảm bảo người dân đi lại an toàn, thuận lợi trong mọi tình huống thiên tai xảy ra.

Tuy nhiên, để đảm bảo ATGT đường thủy trên địa bàn toàn tỉnh, ngoài nỗ lực của lực lượng CSGT cần có sự vào cuộc tích cực của công an, chính quyền địa phương từ huyện, thành đến xã, phường nơi có các phương tiện đường thủy hoạt động, đặc biệt trong mùa mưa, lũ đang đến.

NGUYỄN NGHĨA