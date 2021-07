Đơn Dương: Tổ chức lưu trú cho lái xe, phụ xe vận tải đường dài

(LĐ online) - Nhằm hạn chế tối đa nguồn lây dịch bệnh Covid-19 từ lái xe, phụ xe vận tải đường dài trên địa bàn huyện khi vận chuyển hàng hóa từ các vùng dịch về lại địa phương, ngày 20/7, UBND huyện Đơn Dương thông tin huyện đã trưng dụng các tuyến đường giao thông nội bộ của Cụm công nghiệp Ka Đô làm nơi tập kết phương tiện vận tải, sử dụng nhà nghỉ Hồng Liên thuộc xã Ka Đô và nghà nghỉ Hoàng Hôn thuộc xã Quảng Lập làm nơi lưu trú cho lái xe, phụ xe.

Các lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa đường dài trên địa bàn huyện mà các cơ sở kinh doanh vận tải hàng hóa đường dài không bố trí được nơi lưu trú tập trung thì lưu trú tại các địa điểm nêu trên.

Khi lái xe, phụ xe vận tải hàng hóa đường dài qua các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của tỉnh, danh sách sẽ được gửi về Sở GTVT, Sở cung cấp nhanh cho Công an tỉnh, công an huyện, công an xã, thị trấn, các đơn vị này có trách nhiệm tiếp nhận, giám sát, theo dõi và yêu cầu lái xe, phụ xe thực hiện ngay việc lưu trú tại nơi đã bố trí.

Đơn Dương là vùng rau, củ, quả lớn của tỉnh Lâm Đồng, do đó, hàng ngày có hàng trăm lượt xe tải vận chuyển hàng từ huyện đi các nơi để tiêu thụ. Vì vậy, việc bố trí lưu trú cho các tài xế, phụ xe nhằm đảm bảo hạn chế tối đa nguồn lây bệnh dịch bệnh. Trường hợp nếu có phát hiện nguồn bệnh thì dễ điều tra dịch tễ, đảm bảo công tác cách ly, truy vết nguồn tiếp xúc gần được kịp thời. Đồng thời, đảm bảo nguồn lực lái xe, phụ xe vận tải đường dài ổn định để phục vụ vận chuyển hàng hóa.

HOÀNG YÊN