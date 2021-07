Nỗ lực kiềm chế tai nạn giao thông

Thời gian qua, Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp nhằm mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ. Vì vậy, việc tăng cường các giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông (TNGT) trong những tháng cuối năm đang được tỉnh chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt.

Quốc lộ 20 là tuyến đường có lưu lượng xe cao và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Vẫn còn nhiều bất cập

Ngay từ đầu năm, các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế TNGT tuy đã được đề ra và yêu cầu chú trọng thực hiện nhưng trong một số thời điểm, công tác này theo nhận định của Ban An toàn giao thông tỉnh còn chưa quyết liệt. Đáng chú ý, 2 tháng đầu năm, đã xảy ra nhiều vụ TNGT liên hoàn, nhiều vụ lật xe... trên các tuyến, đường đèo, cao tốc khiến tỉnh đã phải tổ chức một cuộc họp đột xuất bàn về vấn đề này và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục. Với nhiều biện pháp mạnh trong công tác lãnh, chỉ đạo cũng như nỗ lực thực thi nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, tình hình TNGT sau đó đã có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, TNGT 6 tháng đầu năm nay vẫn tăng, một số vụ TNGT nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng vẫn tiếp tục xảy ra tuy số vụ không tăng nhưng vẫn là vấn đề nóng của tỉnh.

Có rất nhiều nguyên nhân đã được các sở, ngành, địa phương nêu ra như cơ sở hạ tầng giao thông còn chưa đáp ứng; ý thức người tham gia giao thông còn hạn chế nhất định; công tác quản lý bảo đảm trật tự vận tải vẫn chưa thật sự chặt chẽ, chế tài chưa đủ mạnh; tình trạng xe dù, bến cóc, xe chở quá tải trọng chưa được xử lý triệt để; việc đậu đỗ, đón trả khách còn tùy tiện gây ảnh hưởng đến tình hình trật tự giao thông, ùn tắc giao thông.

Theo nhận định của Ban An toàn giao thông tỉnh, ngoài những nguyên nhân trên, hiện vẫn còn một số địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác an toàn giao thông nên dẫn đến triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chưa đồng bộ, chưa liên tục, chưa đúng trọng tâm, nhất là việc quản lý hành lang an toàn giao thông, xử lý vi phạm về trật tự hành lang an toàn giao thông còn chưa đạt hiệu quả cao.

Theo thống kê mới nhất, 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã xảy ra 51 vụ TNGT làm 35 người chết, 29 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tăng 34,21%, số người chết tăng và số người bị thương cũng tăng. Cụ thể hơn, như đã nói ở trên, thì tình hình TNGT phức tạp trong 3 tháng đầu năm. Số liệu thống kê quý I/2021, TNGT tăng cao, số vụ tăng đến 60,87%, số người chết tăng 73,33%, số người bị thương tăng 25%. Tuy nhiên, trong quý II/2021, sau nhiều biện pháp và sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh; nỗ lực tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các sở, ngành, địa phương thì tình hình đã có nhiều chuyển biến tích cực, TNGT đã được kiềm chế và đã giảm so với quí I.

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu đề ra làm giảm cả 3 mặt, Ban An toàn giao thông tỉnh cho rằng, vẫn cần nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết liệt hơn nữa và đã đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương thực hiện.

Quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp

Để công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, nhất là tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí, những tháng cuối năm, Ban An toàn giao thông tỉnh khẳng định, cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các ban, ngành chức năng và chính quyền các cấp trong việc chỉ đạo các nhiệm vụ, biện pháp bảo đảm an toàn giao thông đối với từng địa bàn, lĩnh vực quản lý. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông. Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh rằng, địa phương nào để tình hình TNGT tăng liên tục thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Và, các địa phương phải đưa nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những tiêu chí để xem xét thi đua, khen thưởng cuối năm trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải cho biết, sẽ quyết liệt rà soát và hoàn chỉnh lại toàn bộ hệ thống báo hiệu đường bộ, thiết bị an toàn giao thông, điểm đen, điểm tiềm ẩn gây TNGT trên một số tỉnh lộ và quốc lộ thuộc địa bàn các huyện như Đức Trọng, Lâm Hà, Đạ Huoai, Bảo Lâm…

Trao đổi về nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trong những tháng cuối năm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, lực lượng này đã đề ra 8 giải pháp và đã chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ toàn lực lượng quyết liệt thực hiện. Trong đó, đặc biệt đã và sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra thường xuyên ở các khu vực đèo Bảo Lộc, Prenn, các tuyến quốc lộ, nơi xảy ra nhiều vụ TNGT trong thời gian qua. Song song đó, nâng cao chất lượng công tác điều tra, giải quyết TNGT để phát hiện các yếu tố gây mất an toàn giao thông liên quan đến tổ chức, hạ tầng giao thông, điều kiện đảm bảo an toàn giao thông để tham mưu lãnh đạo giải quyết triệt để các nguyên nhân gây TNGT trên địa bàn.

NGUYỄN NGHĨA