Ấm áp tình người trong đại dịch

(LĐ online) - Những ngày này, khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, toàn xã hội cùng chung tay phòng chống dịch thì nhiều việc làm ý nghĩa lại khẳng định thêm truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam với tinh thần “tương thân, tương ái”…

Các giáo viên ở Đức Trọng nấu ăn hỗ trợ lực lượng chốt kiểm dịch

Gần 10 ngày qua, ngôi nhà nhỏ của gia đình cô giáo Trần Thị Thanh Tâm – Trường THPT Đức Trọng tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng) trở thành nơi nấu ăn phục vụ cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã Hiệp Thạnh, khi thôn và xã thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với mong muốn hỗ trợ, tiếp sức cho lực lượng các chốt kiểm dịch, một số giáo viên Trường THPT Đức Trọng đã rủ nhau tổ chức nấu 80 suất cơm mỗi ngày. Trong đó, cô giáo Hoàng Thị Hải Hồng là người trực tiếp đi kêu gọi bạn bè, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí; còn rau, củ, quả do các giáo viên vận động và tự thu hoạch. Thấy việc làm ý nghĩa này, một số giáo viên là bạn của cô Hải Hồng ở Trường THPT Nguyễn Thái Bình và Trường THPT Hoàng Hoa Thám cũng chung tay góp sức. Các suất ăn sau khi được đóng hộp cẩn thận, chính các cô giáo này đích thân chở đến trao cho các chốt kiểm dịch.

Là đầu bếp chính, cô giáo Thanh Tâm trực tiếp đi chợ, nấu các món ăn với sự chăm chút tỉ mỉ để làm sao có những bữa cơm ngon, đủ chất cho lực lượng các chốt kiểm dịch. Thấy con gái và các cô giáo làm công việc ý nghĩa, cha mẹ cô Tâm đã ngoài 80 tuổi và hai đứa con của cô cũng hăng hái tham gia phụ giúp. Vừa qua, Công an huyện Đức Trọng cũng đã tới cảm ơn gia đình cô Tâm cũng như các giáo viên đã hỗ trợ nấu cơm cho lực lượng chốt kiểm dịch.

Còn với những người khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 và người khuyết tật tại TP Đà Lạt, những ngày này, họ được nhận những bao gạo từ Khách sạn Châu Âu Đà Lạt (Phường 1, TP Đà Lạt). Từ khi đợt dịch Covid-19 thứ tư bùng phát, Khách sạn Châu Âu Đà Lạt đã phát hơn 5 tấn gạo cho người khó khăn, người khuyết tật trên địa bàn. “Thấy nhiều người gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, chúng tôi muốn san sẻ một phần, cũng là của ít lòng nhiều giúp đỡ mọi người một chút trong lúc khó khăn này”, anh Nguyễn Văn Hoành – đại diện Khách sạn Châu Âu Đà Lạt cho hay.

Hay vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạc Dương và Công an xã Đạ Chais đã kịp thời ủng hộ người có hoàn cảnh khó khăn về nhà trong thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch trên Quốc lộ 27C, xã Đạ Chais (huyện Lạc Dương), lực lượng tại đây gặp trường hợp anh Lê Văn Nguyện và anh Nguyễn Hoài Vĩnh – đều có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Yên đang đi bộ về nhà. Qua trao đổi, hai anh cho biết mình vào Đà Lạt để làm công trình nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên công trình tạm hoãn, các anh không có việc làm, không có tiền chi trả sinh hoạt nên quyết định đi bộ về quê. Khi đến chốt kiểm soát xã Đạ Chais, sau khi kiểm tra cả hai đều có kết quả xét nghiệm âm tính và biết được hoàn cảnh khó khăn của hai anh, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Lạc Dương đang trực chốt cùng Công an xã Đạ Chais đã vận động, quyên góp, ủng hộ anh Nguyện và anh Vĩnh mỗi người 1 triệu đồng; đồng thời, liên hệ chốt kiểm dịch tại xã Sơn Thái (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) phối hợp hỗ trợ để giúp hai anh sớm trở về nhà.

Còn nhiều những tấm lòng thiện nguyện lan tỏa tình người trong đại dịch Covid-19. Đó là những việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, những ứng xử có trách nhiệm cao của những con người trên mảnh đất Nam Tây Nguyên trong trận chiến phòng chống Covid-19 với quyết tâm, đồng hành cùng cả nước vượt khó khăn, bồi đắp tình nhân ái để sớm đẩy lùi dịch bệnh.

VIỆT HÙNG