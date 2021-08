Đà Lạt: Tiếp tục phát triển ổn định trước khó khăn do dịch COVID-19

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Lạt, nhưng với sự quyết liệt và triển khai đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở nên kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của Đà Lạt có bước phát triển ổn định.

Những món quà rau, củ, quả Đà Lạt được gửi đến khu cách ly và người dân Nha Trang

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng so với cùng kỳ. Chương trình nông nghiệp công nghệ cao và du lịch chất lượng cao tiếp tục được quan tâm triển khai. Công tác thu ngân sách được tập trung cao độ, đảm bảo tiến độ đề ra, với kết quả tổng thu ngân sách nhà nước do thành phố quản lý đạt 807.771 triệu đồng, đạt 56% kế hoạch và bằng 113% so với cùng kỳ. Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý, bảo vệ rừng có nhiều cố gắng. Công tác lập quy hoạch và quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu được tập trung triển khai, đến nay đã triển khai hoàn thành 27/27 đồ án theo kế hoạch. Thành phố đã báo cáo Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung theo Quyết định 704 ngày 12/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đã phối hợp với sở Giao thông vận tải lập quy hoạch, dự toán đầu tư 7 nút giao thông quan trọng của thành phố. Nghiên cứu điều chỉnh và triển khai các quy hoạch chi tiết quanh hồ Xuân Hương, Công viên Ánh Sáng, Quảng trường Trung tâm (Công viên Yersin), Công viên Xuân Hương (đường sách)... đảm bảo cảnh quan và hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội khu trung tâm của thành phố Đà Lạt.

Công tác quản lý trật tự xây dựng được thành phố Đà Lạt tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt. Lãnh đạo thành phố thường xuyên đi cơ sở kiểm tra, tập trung chỉ đạo xử lý các vụ việc, vấn đề nổi cộm trong việc vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường kiểm tra địa bàn, hỗ trợ các phường, xã trong công tác kiểm tra, xử lý.

Kết quả thực hiện trên lĩnh vực nông nghiệp, ngành chủ lực của thành phố, theo báo cáo, 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 3.376,5 tỷ đồng theo giá hiện hành, bằng 109,46% so với cùng kỳ và đạt 2.258,4 tỷ đồng theo giá so sánh (bằng 108,38% so cùng kỳ). Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trong 6 tháng đầu năm 2021 là 8.175 ha, đạt 43,4% so với kế hoạch (đạt 94,1% so với cùng kỳ). Chương trình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của thành phố tiếp tục được đẩy mạnh triển khai và đề ra giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm cũng như giai đoạn 2021 - 2025. Nắm bắt, rà soát tình hình sản xuất, kinh doanh nông sản trước tình hình khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19, thành phố tiếp tục chỉ đạo quan tâm phối hợp với các sở, ngành liên quan và tuyên truyền, vận động liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm đảm bảo đầu ra. Hướng dẫn người dân gieo trồng cây hàng năm phù hợp với mùa vụ, khí hậu, thổ nhưỡng và nhu cầu tiêu dùng gắn với phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến các tổ chức, cá nhân, đơn vị trên toàn thành phố.

Cũng trong 6 tháng đầu năm nay, giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ của thành phố đạt 14.165,1 tỷ đồng, bằng 112% so với cùng kỳ. Về tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt 10.284,53 tỷ đồng, bằng 125,95% so với cùng kỳ. Thành phố đang tập trung hướng dẫn, tuyên truyền các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn thực hiện đăng ký và tự đánh giá an toàn COVID-19 trong tình hình mới. Triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và thông điệp 5k của Bộ Y tế, hướng đến vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh vừa đảm bảo tốt phòng, chống dịch, từng bước giữ vững ổn định kinh tế - xã hội và tăng tốc trong 6 tháng cuối năm 2021...

UBND thành phố Đà Lạt cũng báo cáo trình kỳ họp HĐND thành phố xem xét ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 của thành phố. Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thành phố Đà Lạt sẽ tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Huy động sự tham gia của Nhân dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống dịch. Thành phố xác định điều hành linh hoạt nhưng phải quyết liệt, nhanh chóng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình” hướng đến thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội”.

NGUYỆT THU