Bắc Bộ thời tiết nắng ráo, Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa mưa kéo dài

Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa có thể ghi nhận lượng mưa phổ biến 250-400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm, trong khi đó miền Bắc hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, trời trở rét về đêm và sáng sớm.

Khu vực Bắc Bộ thời tiết nắng ráo, trời chỉ rét vào đêm và sáng sớm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 12/11, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trên cao, nên các khu vực từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa tiếp diễn mưa lớn.

Đợt mưa này khả năng kéo dài đến hết ngày 14/11 với lượng mưa phân bổ theo từng khu vực.

Cụ thể, từ Thừa Thiên-Huế đến phía Bắc Quảng Nam và Khánh Hòa có thể ghi nhận lượng mưa phổ biến 250-400 mm/đợt, có nơi trên 500 mm.

Trong khi đó, từ phía nam Quảng Nam đến Phú Yên được dự báo lượng mưa lên tới 400-700 mm, có nơi trên 800 mm trong đợt này.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng cục bộ tại vùng trũng, thấp và ven sông tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Khánh Hòa và Tây Nguyên.

Trước diễn biến của đợt mưa cực đoan, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai đã ra công điện khẩn, yêu cầu các địa phương lên kế hoạch, triển khai biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân tại khu vực có nguy cơ ngập lụt, chia cắt.

Các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên-Huế đến Khánh Hòa rà soát công tác chuẩn bị lương thực, thực phẩm theo phương châm "4 tại chỗ" đề phòng tình huống thiên tai; tổ chức lực lượng để canh gác tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập lụt, chia cắt khi có lũ…

Cùng lúc, không khí lạnh đã lấn sâu vào đất liền gây giảm nhiệt cho các tỉnh, thành phố Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4.

Ngày 12/11, miền Bắc hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C, trời trở rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

Vùng núi ghi nhận mức nhiệt thấp phổ biến 11-14 độ C, trong khi một số khu vực núi cao có thể xuất hiện nhiệt độ thấp dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại sâu.

Tại Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ, mưa dông chấm dứt. Khu vực duy trì trạng thái nắng ráo cả tuần với nhiệt độ cao nhất trong ngày là 23 độ C.

Từ sau 18h hàng ngày, nhiệt độ bắt đầu giảm nhanh và trở rét về đêm với mức nhiệt thấp nhất 15-18 độ C. Người dân sẽ cảm thấy giá rét khi ra đường vào sáng sớm và chiều tối muộn.

Những ngày tới, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế cũng trở lạnh với ngưỡng nhiệt thấp nhất 19-22 độ C.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m. Trong khi đó, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực bắc Biển Đông ghi nhận sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao 3-5m.

Dự báo các khu vực ngày 12/11: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng; Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C, có nơi dưới 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; gió Đông Bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; vùng núi 11-14 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, riêng Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 15-18 độ C; phía Nam 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng Bình Định-Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, riêng phía Bắc có nơi dưới 23 độ C; nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C; có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C; có nơi trên 31 độ C.

