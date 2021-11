Đà Lạt: Xây dựng chiến lược bảo đảm TTATGT đường bộ

Để từng bước khắc phục những tồn tại trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ, thành phố Đà Lạt vừa xây dựng chiến lược bảo đảm TTATGT đường bộ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương.

TP Đà Lạt đang hoàn thành dự án mở rộng nút giao thông và lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ có mật độ giao thông đông đúc

Theo đó, thành phố sẽ thực hiện đồng bộ 5 trụ cột về an toàn giao thông đường bộ, gồm quản lý nhà nước, kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông, ứng phó sau tai nạn giao thông theo hướng tiếp cận hệ thống an toàn giao thông hiện đại, bảo đảm hoạt động giao thông đường bộ an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả, thân thiện môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Theo chiến lược này, mục tiêu cụ thể giai đoạn từ 2021 - 2030 mà thành phố Đà Lạt đề ra là sẽ tập trung đầu tư và hoàn thiện cơ sở dữ liệu an toàn giao thông theo hướng áp dụng công nghệ hiện đại, có kết nối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý và nghiên cứu về an toàn giao thông. Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đặc biệt là các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng, phương tiện giao thông, người tham gia giao thông, ứng phó sau tai nạn giao thông.

Cụ thể, về kết cấu hạ tầng và tổ chức giao thông, thành phố đặt mục tiêu xóa bỏ các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên hệ thống đường bộ; bảo đảm 100% các tuyến đường bộ xây dựng mới, nâng cấp cải tạo và đang khai thác được thẩm tra, thẩm định an toàn giao thông theo quy định. Thành phố cũng tiếp tục kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ và chống tái lấn chiếm trên tất cả các tuyến quốc lộ, các tuyến đường trên địa bàn và đảm bảo các công trình xây dựng lớn khi kết nối trực tiếp ra đường đô thị, phường, xã không gây gia tăng ùn tắc, tai nạn giao thông. Đặc biệt, Đà Lạt đặt tham vọng rất lớn là tất cả các tuyến đường của thành phố, đường cấp xã (từ cấp IV trở lên) được xây dựng mới và 75% chiều dài mạng quốc lộ đang khai thác trên địa bàn phải đạt mức độ an toàn giao thông từ “3 sao” trở lên theo tiêu chuẩn của Chương trình đánh giá an toàn giao thông đường bộ toàn cầu. Đà Lạt cũng có kế hoạch cụ thể đề ra từng năm, sẽ tập trung xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường bộ và mục tiêu mang tính nhân văn cao đẹp được đánh giá cao đối với chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng của một thành phố nổi tiếng về du lịch là sẽ xem xét xây dựng làn đường dành riêng cho mô tô, xe gắn máy, xe đạp và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông dễ bị tổn thương. Giai đoạn trước mắt tới đây, Đà Lạt phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thành hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi trên các tuyến đường chính của thành phố. Mục tiêu là từ nay cho đến năm 2030, 100% hệ thống đường tại trung tâm thành phố, 50 - 80% hệ thống đường phường, xã sẽ được đầu tư xây dựng và lắp đặt đầy đủ các công trình, trang thiết bị bảo đảm an toàn giao thông và hoàn thành hệ thống giao thông tiếp cận cho người khuyết tật, người cao tuổi trên các tuyến đường chính đô thị của thành phố Đà Lạt.

Song song đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, nâng cao chất lượng và xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh tại thành phố Đà Lạt, bảo đảm khả năng thu thập, xử lý và chia sẻ dữ liệu về tình trạng hoạt động giao thông theo thời gian thực, cung cấp hướng dẫn đi lại cho người tham gia giao thông thông qua cổng thông tin trực tuyến.

Về phương tiện giao thông, thành phố đặt ra mục tiêu trong thời gian ngắn tới đây sẽ loại bỏ 100% xe cơ giới hết niên hạn sử dụng, xe tự chế ba, bốn bánh không được tham gia giao thông. Tổ chức triển khai kiểm soát khí thải định kỳ đối với xe mô tô, xe gắn máy có động cơ xăng tham gia giao thông. Song song đó, đến năm 2030, thành phố sẽ đồng bộ các giải pháp hạn chế sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân, kiểm soát chặt chẽ điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện cơ giới, đặc biệt là các khu vực trung tâm đô thị. Xa hơn nữa đến năm 2045, tiến tới xây dựng một xã hội có hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận tiện, hiệu quả, thông minh và thân thiện môi trường. Hệ thống quản lý nhà nước về an toàn giao thông được hoàn thiện, hoạt động hiệu quả, ổn định, bền vững; năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tương đương các nước phát triển. Thông qua các hoạt động tuyên truyền và giáo dục, hình thành được văn hóa giao thông an toàn và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là đặt mục tiêu phát triển mạnh vận tải hành khách công cộng văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường để thúc đẩy và kêu gọi đa số người dân trong đô thị hình thành thói quen tham gia giao thông bằng dịch vụ vận tải công cộng, đi bộ và đi xe đạp để bảo vệ môi trường.

Để đạt được mục tiêu này, thành phố Đà Lạt đề ra các nhóm giải pháp và vạch ra lộ trình cụ thể theo từng giai đoạn để thực hiện tập trung vào các nhóm giải pháp về quản lý, thể chế, chính sách; hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông; quản lý phương tiện và vận tải; công tác tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông; công tác thanh tra, kiểm tra, tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm...

NGUYÊN THI