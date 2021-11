(LĐ online) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 về cơ bản đã được kiểm soát, các các địa phương đang nới lỏng giãn cách để chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa tập trung thực hiện mục tiêu phòng chống dịch Covid-19 vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nên nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với công tác phòng chống dịch Covid-19, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông gắn với yêu cầu về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên các tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh, phối hợp với lực lượng công an huyện, thành phố và các lực lượng cảnh sát khác tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, phòng chống tội phạm; có phương án phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả, triệt để với hành vi đua xe và tổ chức đua xe trái phép với mục tiêu “không để xảy ra đua xe trái phép”, cương quyết xử lý, trấn áp theo quy định pháp luật đối với những đối tượng manh động, chống người thi hành công vụ. Tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, không chấp hành đèn tín hiệu, biển báo khi tham gia giao thông; đi sai phần đường, làn đường; vi phạm về nồng độ cồn, chất ma túy, kích thích...; xử lý nghiêm các lái xe, chủ xe vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông.

Sở Giao thông Vận tải tập trung công tác đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông gắn với duy tu, bảo dưỡng, bảo đảm an toàn giao thông. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác bảo dưỡng thường xuyên, triển khai các dự án sửa chữa định kỳ trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh, có biện pháp phòng ngừa, khắc phục các sạt lở, hư hỏng, xuống cấp do mưa lớn kéo dài gây nên nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt trong mùa mưa bão vào những tháng cuối năm 2021. Theo dõi, cập nhật kịp thời các kiến nghị của địa phương về bất hợp lý trong quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, an toàn giao thông, yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ kịp thời chấn chỉnh, khắc phục.

Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19; phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường kiểm tra sức khỏe và điều kiện phòng chống dịch covid-19 đối với đội ngũ lái xe, phụ xe kinh doanh vận tải; tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh các vi phạm trong kinh doanh hoạt động vận tải, kiểm soát xe chở quá tải, quá khổ; xe dù, bến cóc...; tình trạng lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, nhất là điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa.

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với tuyên truyền thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19; chú trọng tuyên truyền, vận động việc chấp hành các quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, trọng tâm là Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ và đường sắt nhằm tạo thói quen “Đã uống rượu, bia không lái xe”, “Lái xe không nghe điện thoại”, “Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện”...

Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo lực lượng chức năng của địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn quản lý và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trọng tâm là tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa kịp thời các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp, xử lý các vị trí mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thuộc địa phương quản lý; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại kết cấu hạ tầng giao thông, vi phạm hành lang an toàn giao thông, lấn chiếm trái phép lòng, lề đường, vỉa hè; phòng chống ùn tắc giao thông trên địa bàn quản lý; tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch Covid-19 nhằm khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

NGUYỄN NGHĨA