Đạ Tẻh: Huy động lực lượng tìm kiếm nạn nhân rơi xuống sông mất tích

(LĐ online) - Trưa 11/12, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, đang huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng tiếp tục triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân rơi xuống sống mất tích.

Các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân không may bị rơi xuống sông Đạ Tẻh mất tích

Thông tin từ cơ quan chức năng, vụ đuối nước thương tâm nói trên xảy ra vào chiều 9/12 tại sông Đạ Tẻh đoạn qua thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh. Vào thời điểm trên, cháu Bùi Như Hải (13 tuổi, ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh) cùng nhóm bạn ra chơi tại bờ sông Đạ Tẻh ở gần nhà. Trong lúc chơi đùa, không may cháu Hải bị trượt chân rơi xuống sông. Thấy vậy, những người bạn đi cùng đã tri hô người lớn đến ứng cứu. Sau đó, nhiều người dân đã có mặt, nhưng nạn nhân đã bị nước sông chảy xiết cuốn mất tích.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đạ Tẻh cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 4 tại huyện Đạ Tẻh đã huy động các cán bộ, chiến sĩ có mặt triển khai các biện tìm kiếm, cứu nạn. Tuy nhiên do nước sông quá sâu, chảy xiết và nhiều cây bụi gây nhiều khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu hộ. Mặc dù các lực lượng nỗ lực tìm kiếm, nhưng sau 3 ngày vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Từ sáng 11/12 đến nay, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực 3 tại TP Bảo Lộc (thuộc Công an Lâm Đồng) cũng đã được huy động vào cuộc tìm kiếm nạn nhân.

Theo Công an huyện Đạ Tẻh, hiện tại, các lực lượng đang nỗ lực phối hợp để tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân. Song do nước sông sâu, chảy xiết nên công tác tìm kiếm, cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn.

HẢI ĐƯỜNG