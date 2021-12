Đường dây nóng về an toàn giao thông dịp lễ, tết

(LĐ online) - Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 21/12, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận thông tin và xử lý các phản ánh của người dân về trật tự, an toàn giao thông trong dịp lễ, tết sắp tới.

Người dân và các tổ chức, đơn vị cần phản ánh có thể liên lạc theo các số điện thoại sau:

- Ban An toàn Giao thông tỉnh: Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban Thường Ban An toàn Giao thông: 0913.736.986, số điện thoại trực 0263. 3820.761; ông Trương Văn Huấn – Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh: 0965.498.969.

- Công an tỉnh: Ông Trương Minh Đương - Phó Ban An toàn Giao thông tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh: 0903.879.616.

- Sở Giao thông Vận tải: Ông Nguyễn Văn Gia - Phó Giám đốc Sở, 0913.743.827, 0263. 3827.244; ông Võ Quang Vũ - Trưởng phòng Quản lý vận tải 0903.160.220.

- Phòng Cảnh sát Giao thông: Ông Đoàn Mạnh Toàn - Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông: 0913.154.004, 0263. 3701.000

- Thanh tra Sở Giao thông Vận tải: Ông Phạm Bé - Chánh Thanh tra Sở, 0918.007.436, 0263. 3383.349;

- Sở Y tế: Ông Trịnh Văn Quyết - Phó Giám đốc Sở: 0918.016.355

NGHĨA NGUYỄN