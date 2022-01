Người dân xứ đạo sống phúc âm giữa lòng dân tộc

Là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, bà con giáo dân các xứ đạo ở TP Bảo Lộc đã có những đóng góp quan trọng chung sức, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tất cả bà con cùng phấn đấu thực hiện tốt các nghĩa vụ công dân để trở thành những giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo “Kính Chúa, yêu nước”.

Nhà thờ Thánh Mẫu (phường Lộc Phát) trong mùa Giáng sinh.

• SỐNG TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bắt đầu xuất hiện từ những ngày đầu tháng 5/2021 và lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương là những “tâm dịch” phía Nam. Dịch bệnh đã gây nên nhiều mất mát, đau thương và đẩy biết bao cảnh đời lâm vào cùng cực. Trong bối cảnh đó, bà con giáo dân trên địa bàn TP Bảo Lộc đã chung tay đóng góp kinh phí, hiện vật để cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Lâm Đồng gửi yêu thương tiếp sức cho người dân thành phố mang tên Bác và các vùng dịch.

Để tiếp sức cho người dân các vùng dịch, bà con giáo dân Bảo Lộc đồng lòng người góp của, người góp công để những chuyến xe yêu thương cứ thế đêm ngày lăn bánh hướng về TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Tiêu biểu cho những tấm lòng vàng sống tốt đời, đẹp đạo là vợ chồng anh Phạm Anh Tuấn và chị Lê Nguyên Tiên, giáo dân Giáo xứ Tân Hà (phường Lộc Tiến). Ông Nguyễn Thành Tứ - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Bảo Lộc, tâm đắc: “Từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 9 vừa qua, vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ thành phố đóng góp hơn 700 tấn rau, củ, quả các loại với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng để tiếp sức cho người dân TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu... chống dịch COVID-19. Những gì vợ chồng anh Tuấn, chị Tiên đã và đang chia sẻ với đồng bào khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 thật đáng quý và đáng trân trọng”.

Theo Linh mục Nguyễn Minh Cường - Chánh xứ Giáo xứ Thiện Lộc (Phường 2, TP Bảo Lộc), phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc, bằng tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Giáo xứ Thiện Lộc đã kêu gọi, vận động bà con giáo dân đồng lòng tiếp sức cho người dân các vùng dịch. Qua đó, Giáo xứ đã vận động, quyên góp được hơn 200 tấn nông sản và hơn 30 tấn thực phẩm tươi sống để tiếp sức cho người dân TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu...

Để bà con giáo dân sống phúc âm giữa lòng dân tộc, các vị linh mục, mục sư, chức sắc, chức việc luôn phát huy vai trò “cầu nối” giữa Đảng bộ, chính quyền và bà con giáo dân.

Tất cả họ là những người uy tín tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đơn cử như Linh mục Dương Công Hồ - Chánh xứ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc). Ông Nguyễn Tấn Huy - Bí thư Đảng ủy phường Lộc Tiến, cho biết: “Trong những năm qua, Linh mục Dương Công Hồ đã trích hàng chục tỷ đồng từ nguồn kinh phí của Giáo xứ và vận động bà con giáo dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công xây dựng hơn 12 km đường giao thông trên địa bàn. Đặc biệt, trong 2 năm 2020 và 2021, Linh mục Dương Công Hồ cùng Hội đồng Giáo xứ Thánh Tâm và bà con giáo dân đã đóng góp kinh phí xây dựng 20 tuyến đường hẻm tại Tổ dân phố 1B, Tổ 2 và Tổ dân phố 7, có tổng chiều dài hơn 6 km, với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Qua đó, cho thấy người dân địa phương luôn tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và tuân thủ các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời đẹp đạo”, “Kính Chúa, yêu nước” chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh”.

Linh mục Dương Công Hồ cùng bà con giáo dân Giáo xứ Thánh Tâm (phường Lộc Tiến) chung tay xây dựng đường giao thông

• ĐÓN GIÁNG SINH AN LÀNH

Thực tế đã khẳng định, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền TP Bảo Lộc và Ban Đoàn kết Công giáo địa phương cùng các vị linh mục, các hội đồng giáo xứ trên địa bàn đã vận động bà con giáo dân thực hiện tốt phong trào thi đua “Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và thực hiện hiệu quả 10 nội dung “7 tốt đời”, “3 đẹp đạo” của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; sống “Tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Ông Huỳnh Minh Chánh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, khẳng định: “Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; đồng thời, có những đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo. Nhờ vậy, hầu hết bà con giáo dân trên địa bàn thành phố đều có cuộc sống ấm no, đầy đủ; bộ mặt các giáo xứ không ngừng “thay da, đổi thịt”, vươn mình trở nên khang trang, giàu đẹp. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở các xứ đạo trên địa bàn ngày càng được đẩy lùi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định”.

Các giáo xứ và bà con giáo dân trên địa bàn TP Bảo Lộc đóng góp nông sản tiếp sức cho người dân các vùng dịch, phát huy tinh thần “Sống tốt đời, đẹp đạo”

Theo ghi nhận của phóng viên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và thực hiện các quy định phòng dịch đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả, nên việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ đón Giáng sinh năm nay tại các giáo xứ cũng hạn chế hơn so với những năm trước. Song niềm vui, tinh thần chào đón Giáng sinh của bà con giáo dân trên địa bàn TP Bảo Lộc vẫn tràn đầy. Theo đó, các giáo xứ và chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn để bà con đến nhà thờ dự thánh lễ đón Giáng sinh.

Cùng với đó, hầu hết bà con giáo dân luôn nêu cao ý thức tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay và hạn chế tập trung đông người. Sau khi dành thời gian dự thánh lễ tại các nhà thờ, bà con giáo dân nhanh chóng trở về nhà để vui lễ bên người thân, gia đình. Mặc dù dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, song ý thức tự giác, chung tay của mọi người dân, cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch luôn là liều vaccine quan trọng nhất để vững tin về một mùa Giáng sinh an toàn, ý nghĩa và đẩy lùi dịch bệnh.

KHÁNH PHÚC