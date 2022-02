Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện Đức Trọng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới đoàn viên, thanh niên và học sinh. Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong thanh, thiếu niên khi tham gia giao thông.

Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại Liên đội Trường Tiểu học Định An, xã Hiệp An, Đức Trọng

Theo Ban Thường vụ Huyện đoàn Đức Trọng, trong năm vừa qua, đã phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Đức Trọng tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại các cơ sở Đoàn - Hội - Đội trong toàn huyện. Thông qua hình thức lồng ghép tuyên truyền vào sáng chào cờ thứ 2 đầu tuần tại các trường học, các chương trình phát thanh thông tin Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông trong các giờ giải lao, tạo hiệu ứng tốt trong học sinh, với hơn 19 ngàn lượt đoàn viên, hội viên tham gia. Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn các trường học tổ chức cho 100% đoàn viên, hội viên, học sinh ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tuyên truyền vận động phụ huynh không cho con em đi xe máy trên 50 cc tới trường, phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động người dân xung quanh không cho học sinh gửi xe máy...

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện đoàn cũng chỉ đạo các Liên đội Tiểu học và THCS triển khai và hướng dẫn toàn thể học sinh trong trường tham gia các cuộc thi về Luật Giao thông đường bộ như: Ngày hội học sinh với văn hóa thông trên mạng xã hội VCNET, thu hút hơn 2.300 thanh, thiếu niên tham gia; phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ Lâm Đồng với văn hóa giao thông”, thu hút hơn 8.000 lượt đoàn viên - thanh niên tham gia; Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, với sự tham gia của 100% Liên đội.

Song song với đó, nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp Luật Giao thông đường bộ cho đoàn viên, thanh niên và đông đảo bà con Nhân dân, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tiến hành đặt 60 mô hình Chibi tuyên truyền với nội dung ngắn gọn về Luật Giao thông đường bộ và văn hóa giao thông tại các khu vực trung tâm, tuyến đường đông dân cư, các trường học, qua đó, đem lại hiệu quả tuyên truyền tích cực, nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông của đoàn viên, thanh niên và bà con Nhân dân.

Cũng trong năm 2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với UBND các xã Tân Hội, Bình Thạnh thực hiện bàn giao công trình thắp sáng đường quê tại thôn Tân Đà (xã Tân Hội) và thôn Thanh Bình 1 (xã Bình Thạnh) có chiều dài 2 km, với tổng giá trị công trình hơn 85 triệu đồng, qua đó, hỗ trợ bà con Nhân dân khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.

Mặt khác, chỉ đạo Ban chấp hành đoàn các xã, thị trấn phát huy hiệu quả các Câu lạc bộ thanh niên xung kích an toàn giao thông tại địa phương; phối hợp với Ban Công an xã tham gia các hoạt động tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông; hướng dẫn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ lớn diễn ra trên địa bàn, từ đó góp phần hạn chế tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông. Ban chấp hành đoàn các xã cũng duy trì tốt mô hình “Đoạn đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại địa phương. Hàng tháng, đều xây dựng kế hoạch hoạt động và thường xuyên phối hợp tốt với Ban Công an các xã, thị trấn tiến hành tuần tra giao thông, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm Luật Giao thông trong đoàn viên, thanh niên.

Cùng đó, thực hiện mô hình công trình thanh niên “Cổng trường an toàn giao thông” do Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã triển khai mô hình trên tại 51 Liên đội và 7 trường THPT, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trước và sau giờ học.

Cũng trong năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Đức Trọng, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thành lập đội hình thanh niên xung kích phòng, chống COVID-19, gồm 30 thành viên tham gia trực tại chợ đầu mối nông sản, hỗ trợ các hoạt động phòng, chống COVID-19 và điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại chốt.

Theo Huyện đoàn Đức Trọng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về giao thông đường bộ có lúc, có nơi chưa thực sự tích cực, hiệu quả, còn mang tính hình thức; phương pháp tuyên truyền còn đơn điệu, chưa truyền tải được nhiều thông tin, văn bản pháp luật quy định về an toàn giao thông đến đông đảo đoàn viên thanh niên, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Để tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông cho đoàn viên, thanh niên, thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện đoàn cho biết, sẽ đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông đến đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con Nhân dân trên các phương tiện truyền thông, tập trung phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền qua hệ thống mạng xã hội, loa phát thanh, tuyên truyền viên... Đồng thời, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của đoàn viên, hội viên, thông qua việc đẩy mạnh phong trào “Thanh niên với văn hóa giao thông”, chú trọng đổi mới hình thức, đa dạng nội dung công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, nhằm từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông của đoàn viên, hội viên khi tham gia giao thông...

NHẬT MINH