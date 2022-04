Bảo Lâm: Nam sinh nhặt được của rời tìm người trả lại

(LĐ online) - Sáng 16/4, Công an xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, cho biết: Đơn vị vừa tiếp nhận toàn bộ tài sản do em Bàn Thiên Sơn (16 tuổi, ngụ Thôn 1, xã Lộc Bảo - đang học nghề tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc) để phối hợp xác minh tìm trả lại cho người đánh rơi.

Em Bàn Thiên Sơn cùng số tài sản nhặt được

Tài sản mà em Sơn bàn giao là một chiếc bóp nam màu đen bên trong có 2,257 triệu đồng cùng 1 thẻ hạ sĩ quan binh sĩ, 1 thẻ bảo hiểm y tế đều mang tên Phạm Quốc Huy (sinh ngày 04/01/1998, ngụ tại Quảng Thành, Đạo Nghĩa, Đắk G’Lấp, Đắk Nông) và 1 giấy chứng nhận đăng ký mô tô BS 60C - 268.32 tên Nguyễn Hùng Cường. Toàn bộ tài sản này, em Sơn nhặt được vào chiều 15/4 tại ngã 3 xã Lộc Bảo (huyện Bảo Lâm) khi em đang trên đường đi mua đồ cho gia đình.

Sau khi tiếp nhận toàn bộ tài sản và giấy tờ tùy thân nêu trên, Công an xã Lộc Bảo đã báo cáo Công an huyện Bảo Lâm cùng phối hợp thông báo đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông để tìm trao trả lại cho người đánh rơi. Hiện, Công an huyện Bảo Lâm đang chờ thông tin phan hồi từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông để phối hợp trao trả lại cho người đánh rơi.

Được biết, trong các năm 2020, 2021 và 2022, trên địa bàn huyện Bảo Lâm đã có 3 trường hợp người dân và học sinh nhặt được của rơi và bàn giao cho cơ quan công an phối hợp tìm trả lại người đánh rơi. Đây là những hành động đẹp, thể hiện tính nhân văn, tạo sức lan tỏa về tấm gương người tốt, việc tốt trong cộng đồng và nhà trường.

KHÁNH PHÚC