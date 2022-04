Công an tỉnh trao tặng 500 phần quà và hỗ trợ xây dựng 4 nhà tình thương

(LĐ online) - Ngày 4/4, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các nhà tài trợ gồm: Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh, Vũng Tàu tổ chức chương trình trao 200 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Đạ Tông và xã Đạ M’Rông (huyện Đam Rông) và 300 phần quà cho học sinh 2 trường tiểu học tại xã Tân Thanh (Lâm Hà). Đồng thời, khởi công xây dựng 4 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn về nhà ở tại xã Đạ M’Rông.

Công an tỉnh tổ chức đợt công tác dân vận tập trung tại xã Đạ Tông và xã Đạ M’Rông huyện Đam Rông năm 2022, trao 200 phần quà cho các gia đình đồng bào DTTS khó khăn trên địa bàn

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh về việc tổ chức đợt công tác dân vận tập trung tại xã Đạ Tông và xã Đạ M’Rông huyện Đam Rông năm 2022, Phòng PV05 phối hợp Phòng PA02 cùng các nhà hảo tâm tổ chức khởi công nhà tình thương và trao 200 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã này. Thông qua hoạt động từ thiện kết hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường tình đoàn kết giữa lực lượng Công an với Nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, xây dựng xã hội đồng thuận, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào DTTS. Chương trình góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giảm nghèo bền vững cho đồng bào vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Chương trình đã tổ chức trao 200 phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, trị giá mỗi phần quà 500.000 đồng cho bà con đồng bào DTTS khó khăn tại xã Đạ Tông và xã Đạ M’rông. Ngoài ra, chương trình còn tổ chức trao 300 phần quà, trị giá 100 ngàn đồng/suất cho học sinh 2 trường tiểu học tại xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà). Đồng thời, chương trình tổ chức khởi công xây 4 căn nhà tình thương cho 4 hộ khó khăn về nhà ở tại xã Đạ M’rông với tổng kinh phí 200 triệu đồng do Công an tỉnh vận động từ các nhà hảo tâm tài trợ.

AN NHIÊN