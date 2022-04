Lên kế hoạch cho ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch số 104/KH-BCĐ tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022…

Theo đó, mục đích nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để nhân rộng. Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, đưa phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Phong trào TD BVANTQ) phát triển bền vững, đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Để thực hiện tốt nội dung trên, Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu nội dung của ngày hội phải khẳng định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào và công tác xây dựng Phong trào TD BVANTQ gắn với công tác vận động Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, như: Cách mạng tháng 8, ngày truyền thống lực lượng công an Nhân dân, Quốc khánh 2/9… Cùng với đó, đánh giá tình hình, kết quả phong trào 8 tháng đầu năm. Rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng phong trào trong thời gian tới. Chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng, cổ vũ, động viên tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc xây dựng phong trào TD BVANTQ.

Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh cũng quy định hình thức, nội dung tổ chức ngày hội phải trang trọng nhưng tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương cũng như tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Theo kế hoạch trên, dự kiến việc tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, sẽ tập trung diễn ra từ ngày 1/8 - 19/8/2022.

THỤY TRANG