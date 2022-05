Tặng sữa cho các trường mầm non

(LĐ online) - Trong 3 ngày (21, 24, 26/5), Hội Chữ thập đỏ Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương và các trường trao tặng tổng số 123 thùng sữa dinh dưỡng cho các trường mầm non thuộc TP Đà Lạt, Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lộc.

Riêng trong sáng ngày 26/5, chương trình đã trao 49 thùng sữa tại xã Tà Nung (TP Đà Lạt). Cụ thể, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh và TP Đà Lạt đã đến thăm và trao tặng 25 thùng sữa cho các em học sinh Trường Mầm non Tà Nung, 14 thùng sữa cho các cháu tại Mái ấm Nhân đạo xã Tà Nung. Ngoài ra, chương trình còn trao tặng 10 thùng sữa và 5 phần quà cho 5 gia đình nghèo trên địa bàn xã Tà Nung.

Trước đó, ngày 21 và 24/5, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng 74 thùng sữa cho các trường mầm non tại các huyện Đơn Dương, Di Linh và thành phố Bảo Lộc.

Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo và khuyết tật” được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện thời gian qua nhằm giúp các cháu mầm non bổ sung thêm nguồn dinh dưỡng để phát triển toàn diện. Được sự tài trợ của Công ty dinh dưỡng Nutifood, Chương trình Sữa học đường tiếp tục được duy trì hàng tháng tổ chức trao tặng sữa cho trẻ em mầm non trong toàn tỉnh góp phần chăm sóc sức khỏe, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em độ tuổi mầm non, đặc biệt là trẻ em vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Đây là một trong các chương trình trọng điểm do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động trong Tháng Nhân đạo năm 2022 và sẽ được triển khai trong 5 năm tới.

AN NHIÊN