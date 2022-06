Cát Tiên: Diễn tập ứng phó xả lũ khẩn cấp hồ Thủy điện Đồng Nai 5

(LĐ online) - Sáng 16/6, Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 phối hợp với UBND huyện Cát Tiên tổ chức diễn tập ứng phó xả lũ khẩn cấp hồ Thủy điện Đồng Nai 5, đảm bảo an toàn hạ du.

Các lực lượng diễn tập cứu người và tài sản của người dân bị cuốn trôi tại sông Đồng Nai

Buổi diễn tập với sự tham gia của trên 200 người thuộc các lực lượng: Cán bộ, nhân viên Công ty Thủy điện Đồng Nai 5; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Cát Tiên và các lực lượng quân sự, dân quân tự vệ, Trung tâm Y tế, người dân địa phương.

Theo kịch bản, tình huống giả định đưa ra là vào lúc 9 giờ 15 phút, UBND xã Đức Phổ - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã nhận được thông báo công điện khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 và của Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên về tình hình mưa lũ đổ về hồ chứa thuỷ điện Đồng Nai 5 lớn, buộc phải xả lũ khẩn cấp với lưu lượng tương ứng lũ P=5%, Q = 4570 m3/s để đảm bảo an toàn cho hồ và công trình.

Qua thông tin cơ sở, hiện nay một số địa bàn vung trũng, ven sông xã Đức Phổ đã ngập nhà dân, cuốn trôi tài sản, một số người dân gặp nạn cần tổ chức ứng cứu khẩn cấp; trong đó, có 35 hộ dân với trên 100 nhân khẩu ven sông bị ngập úng cần đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau khi nhận được công điện khẩn của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân sống ven sông Đồng Nai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Cát Tiên tổ chức họp khẩn; đồng thời, chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Đức Phổ nhanh chóng triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ".

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Đức Phổ đã huy động các lực lượng giúp dân sơ tán triển khai theo kế hoạch gồm 70 người, gồm: Lực lượng dân quân xã bố trí 35 chiến sỹ giúp dân sơ tán; cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã là 20 người, giúp dân sơ tán và bảo vệ tài sản của dân; lực lượng công an bố trí 5 cán bộ tăng cường tổ chức bảo vệ tài sản tại chỗ và trật tự an ninh nơi sơ tán; cùng lực lượng y tế tham gia diễn tập đã diễn tập sơ tán, di dời toàn bộ người và tài sản của nhân dân ra khỏi vùng ngập lụt đến nơi an toàn; tổ chức cứu người và tài sản của người dân bị cuốn trôi tại sông Đồng Nai.

Đây là hoạt động thường niên do Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 phối hợp với UBND huyện Cát Tiên tổ chức. Mục đích nhằm nâng cao kỹ năng, thao tác, nghiệp vụ sẵn sàng phòng ngừa, ứng phó với thiên tai lũ lụt xảy ra trên địa bàn khi mùa mưa lũ đến, qua đó góp phần làm giảm đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do mua lũ gây ra.

HOÀNG SA