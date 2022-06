Nhiều khu vực nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ C

Thủ đô Hà Nội ngày 5/6 trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to; gió Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Người tham gia giao thông cần trang bị khẩu trang, áo chống nắng che kín người tránh tình trạng sốc nhiệt vì nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/6, nhiều khu vực ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C. Chiều tối và đêm có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Trên biển, hiện gió trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo trong ngày và đêm 5/6, Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m.

Cảnh báo gió mạnh ở vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 6-7/6. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 5/6:

Phía Tây Bắc Bộ ngày trời nắng. Riêng Sơn La-Hòa Bình có nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; rải rác có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng Sơn La-Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày trời nắng, trung du và đồng bằng có nắng nóng. Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng trung du và đồng bằng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày trời nắng nóng, chiều tối và đêm nhiều mây, có lúc có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 35-37 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Theo các chuyên gia y tế, để phòng chống nắng nóng, người dân cần uống nhiều nước, vì nắng nóng làm cơ thể ra mồ hôi nhiều, nếu không được bù nước đầy đủ sẽ gây mất nước và điện giải.

Bên cạnh đó, người dân cần điều chỉnh chế độ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Cần ăn chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng và có sự thay đổi, luân phiên trong việc chế biến các món ăn.

Người dân nên ăn thức ăn dễ tiêu hóa, thức ăn nhiều nước; ăn nhiều thực phẩm có tác dụng thanh nhiệt, giải độc cơ thể để chống nắng nóng như: trái cây, rau xanh, chè hạt sen, sữa chua, sữa tươi…

Người dân nên mặc trang phục nhẹ, rộng, thoáng mát (như linen, cotton, lụa...) để dễ toát mồ hôi.

Khi ra đường cần mặc kín, tránh quần áo quá dày và tối màu vì sẽ dễ hấp thụ nhiệt; đội nón rộng vành, ưu tiên loại có các lỗ thông hơi; đeo kính râm để bảo vệ mắt...

Ngoài ra, người dân cần tắm rửa thường xuyên và giữ vệ sinh sạch sẽ để tránh mắc các bệnh truyền nhiễm.

Đề cập đến tình hình mưa dông, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia) Trần Quang Năng cho biết hiện tượng dông, lốc xoáy, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý, trong những ngày nắng nóng cần theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

