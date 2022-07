Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, Lâm Đồng nhiều nơi mưa vừa tới mưa to

(LĐ online) - Sáng 10/7, Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng cho biết, do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp trên khu vực Biển Đông đang hoạt động mạnh dần lên nên trong ngày hôm nay và ngày mai, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh có mưa vừa tới mưa to, kèm theo dông với lượng mưa phổ biến 10 - 20 mm/24 giờ, có nơi từ 30 - 50 mm/24 giờ.

Người dân Đà Lạt thu hoạch nông sản trong điều kiện thời tiết mưa rải rác sáng nay

Theo đó, trong 24 giờ qua, Lâm Đồng đã có mưa rác đến nhiều nơi, có nơi có mưa vừa đến mưa to. Tổng lượng mưa khu vực phía Bắc và phía Đông của tỉnh phổ biến đạt từ 5 đến l0 mm, khu vực phía Nam và Tây Nam tỉnh phổ biến đạt từ 10 đến 20 mm.

Đài Khí tượng Thuỷ văn Lâm Đồng dự báo địa phương chịu ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh thấp có trục qua Bắc bộ nghiêng theo hướng Tây Bắc - Đông Nam nối với vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông đang hoạt động mạnh dần lên. Sau mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới, kết hợp với gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy, thời tiết trong các khu vực có khả năng có mưa nhiều nơi, rải rác có mưa vừa và dông. Mưa lớn tập trung các khu vực phía Nam và Tây Nam tỉnh xảy ra vào chiều tối và đêm. Trong đó, lượng mưa dự báo phổ biến từ 10 - 20 mm/24 giờ, có nơi từ 30 - 50 mm/24 giờ, kèm theo đó gió Tây Nam đạt cấp 2 - 3, có lúc cấp 4.

Thời tiết trên địa bàn tỉnh nhiều mây, có mưa rải trác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa tới mưa to, trời nắng gián đoạn. Tại TP Đà Lạt, các huyện Lạc Dương, Đam Rông nhiệt độ cao nhất từ 21 tới 23 độ C; các huyện Bảo Lâm, TP Bảo Lộc nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độc C; các huyện phía Nam Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên nhiệt độ 29 -31 độc C; các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C.

C.THÀNH