Bảo Lộc: Nhiều kết quả nổi bật trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐ online) - Chiều 12/7, Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức sơ kết Chương trình phối hợp số 06 ngày 6/3/2014 của Công an tỉnh Lâm Đồng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” 6 tháng đầu năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn TP Bảo Lộc được kiềm chế, kéo giảm. Tuy nhiên, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt tội phạm cờ bạc, cố ý gây thương tích, tín dụng đen, ma túy còn diễn biến phức tạp, với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước tình hình đó, Công an TP Bảo Lộc cùng các ngành chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo 138 thành phố thực hiện có hiệu quả các văn bản của cấp trên về công tác phòng chống tôi phạm, tệ nạn xã hội nhằm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công tác phối hợp giữa Công an TP Bảo Lộc với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã đạt nhiều kết quả nổi trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Ngô Quốc Huy – Phó Trưởng Công an TP Bảo Lộc và ông Huỳnh Minh Chánh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc chủ trì hội nghị

Trong 6 tháng qua, Công an TP Bảo Lộc cùng Mặt trân Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phối hợp tổ chức 72 buổi tuyên truyền về các chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới hơn 13.000 lượt quần chúng nhân dân; đồng thời, phát hành hơn 250 bản in ấn tiến hành phát thanh 2.700 lượt trên hệ thống loa truyền thanh về an ninh trật tự; thực hiện hàng trăm bài viết tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đăng tải trên các trang zalo, facebook của Công an thành phố và các tổ chức thành viên.

Đặc biệt, trong 6 tháng qua, Công an TP Bảo Lộc cùng Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã phối hợp xây dựng 3 mô hình phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, nâng tổ số lên 19 mô hình trên toàn địa bàn; đồng thời, thanh loại 8 mô hình hoạt đồng chừng, kém hiệu quả.

Từ kết quả hoạt động của các mô hình, Công an TP Bảo Lộc đã tiếp nhận 274 tin liên quan đến an ninh trật tự từ quần chúng nhân dân cung cấp. Trong đó, có 100 tin có giá trị giúp làm 44 vụ việc góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, nhiều mô hình hay trong công tác phòng chống dịch Covid-19 được xây dựng và phát huy hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng dân tham gia bảo vệ “vùng xanh”; bảo vệ an toàn phòng chống dịch tại các khu dân cư trên địa bàn…

Cùng với công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an TP Bảo Lộc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức ủng hộ Quỹ Vì người nghèo 437 triệu đồng; hỗ trợ xây mới 3 nhà và sửa chữa 2 nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí 190 triệu đồng; đồng thời, hỗ trợ sản xuất, tặng học bổng và hàng trăm phần quà cho học sinh khó khăn, người nghèo trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận lòng dân đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn thành phố.

Ông Huỳnh Minh Chánh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc phát biểu tại hội nghị

Đánh giá tại hội nghị, ông Huỳnh Minh Chánh – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Bảo Lộc và Đại tá Ngô Quốc Huy – Phó Trưởng Công an thành phố ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn thành phố; đồng thời, chỉ ra những khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Qua đó nhấn mạnh, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác dân vận chính quyền và dân vận trong lực lượng công an còn nhiều khó khăn; công tác tuyên dương các điển hình tiên tiến trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội chưa thật sự kịp thời; việc xây dựng các mô hình mới về an ninh trật tự trên địa bàn còn khiêm tốn; công tác giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi và thanh niên chậm tiến còn nhiều hạn chế nên kết quả chưa cao cần có sự điều chỉnh, thay đổi phù hợp với thực tế.

Trong thời gian tới, Công an TP Bảo Lộc cùng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng các kế hoạch để phối hợp thực hiện nhiệm vụ đúng trọng tâm, trọng điểm và sát thực tế địa phương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước tới các tầng lớp Nhân dân; thường xuyên đánh giá các mô hình để có hướng khắc phục và phát huy hiệu quả; kịp thời tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến để làm tốt công tác nêu gương… Đặc biệt, tăng cường các biện pháp để cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi và thành niên chậm tiến sớm hòa nhập với cộng đồng.

KHÁNH PHÚC