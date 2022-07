Người tổ trưởng dân phố gương mẫu, gần dân

Hơn 20 năm là Tổ trưởng Tổ dân phố 7, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng và hơn 10 năm được bầu là người có uy tín của cộng đồng người Thái tại đây, ông Mào Văn Ngoan, luôn phát huy vai trò trách nhiệm và giữ "ngọn lửa" đam mê trong công việc.

Ông Mào Văn Ngoan cùng đoàn Đức Trọng tham gia Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 vừa được tổ chức tại Bảo Lộc

Chúng tôi hẹn gặp ông Mào Văn Ngoan khi gia đình ông vừa đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện Đức Trọng tham gia Liên hoan Gia đình văn hóa tiêu biểu các dân tộc tỉnh Lâm Đồng năm 2022 nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 được tổ chức tại TP Bảo Lộc. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông phấn khởi kể về kỷ niệm trong chuyến đi vừa qua, “ khoe” về những thành tích đã đạt được của đoàn Đức Trọng tại Liên hoan như: 2 giải A với nội dung thi hát ru, hát dân ca và trình diễn trang phục truyền thống; giải Nhì thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Ông Ngoan chia sẻ, ông cảm thấy rất vui và tự hào khi được đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu của huyện Đức Trọng tham gia Liên hoan lần này. Đây cũng là cơ hội để gia đình ông được gặp gỡ, giao lưu, học tập, và chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng gia đình hạnh phúc.

Năm nay 77 tuổi, ông được bầu giữa chức tổ trưởng tổ dân phố từ năm 2001 đến nay và được tín nhiệm giữ chức vụ này qua nhiều nhiệm kỳ; năm 2011 ông tiếp tục được bầu là già làng có uy tín trong cộng đồng người Thái tại thị trấn.

Với vai trò nào, ông cũng luôn hết mình với trách nhiệm được bà con tin giao. Ông luôn tích cực đi đầu, tham gia công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tại cộng đồng khu dân cư chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, tham gia Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế gia đình, giảm hộ nghèo; bài trừ hủ tục lạc hậu; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của người Thái nói riêng và của các dân tộc Việt Nam nói chung; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hành vi sai trái, đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Qua đó, từng bước nâng cao nhận thức của quần chúng Nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; ý thức tự giác chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác... Ông cũng luôn chăm lo cho những người già, người có hoàn cảnh khó khăn trong tổ... Hơn 10 năm qua, gia đình ông luôn được công nhận gia đình văn hóa; hằng năm, khoảng 93% hộ gia đình thuộc Tổ dân phố 7 do ông làm tổ trưởng cũng đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Trong hơn 10 năm được bầu là Người có uy tín trong cộng đồng người Thái, là cố vấn của CLB người Thái của thị trấn, ông luôn chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con, cũng như vận động bà con đoàn kết, cùng làm ăn, phát triển kinh tế gia đình và đặc biệt, luôn nỗ lực cùng nhau gìn giữ và kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác những giá trị văn hóa của cộng đồng người Thái, từ chữ viết, trang phục, tiếng nói, bản sắc văn hóa.

2 năm gần đây, ông cũng rất tích cực tham gia và huy động đông đảo Nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch COVID- 19 trên địa bàn; phối hợp chính quyền địa phương trong công tác phát hiện điều tra truy vết các trường hợp nghi nhiễm với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế. Đồng thời, vận động các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí, đóng góp nhu yếu phẩm hỗ trợ khu cách ly và những người gặp khó khăn do dịch bệnh; phối hợp rà soát, lập danh sách những nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hưởng hỗ trợ từ Nhà nước... Từ đó, góp phần không nhỏ vào thành công của công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương trên địa bàn. “Trong những năm qua, trong các hoạt động, tôi không gặp khó khăn gì vì luôn nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của chi ủy, chính quyền; được người dân luôn đồng thuận, hưởng ứng. Và chắc chắn, nếu còn sức khỏe, còn được Nhân dân tín nhiệm, ủng hộ, tôi sẽ còn cố gắng hết mình trong công việc” - ông Mào Văn Ngoan vui vẻ nói.

NHẬT MINH