Dán thẻ ETC ở đâu cho nhanh chóng, thuận tiện?

(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản thống nhất từ ngày 1/8/2022 trạm thu phí Định An thuộc cao tốc Liên Khương - Prenn sẽ tổ chức thu phí hoàn toàn tự động theo hình thức điện tử không dừng (ETC).

Thu phí điện tử không dừng tại Trạm BOT Liên Đầm

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng gần 30.000 xe ô tô chưa dán thẻ ETC, chiếm khoảng 40% tổng số xe. Để đẩy nhanh tiến độ dán thẻ ETC, cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan đang gấp rút triển khai thêm nhiều điểm dán thẻ trên địa bàn tỉnh.

• DÁN TRỰC TIẾP TẠI TRẠM THU PHÍ, CÁC TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM

Ông Nguyễn Đình Trưởng - Phó Giám đốc Công ty TNHH Hùng Phát - đơn vị quản lý vận hành Trạm thu phí Định An (cao tốc Liên Khương - Prenn) cho biết: Theo thống kê trong 6 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ số xe giao dịch ETC trên tổng giao dịch xe qua trạm Định An bình quân đạt 56% lượt xe, doanh thu đạt 37,4%. Với tổng số xe tại Lâm Đồng là 73.279 xe, trong đó số xe đã dán thẻ thu phí tự động tại là 42.616 thì tỷ lệ đã dán trên tổng số xe mới đạt 58%. Hiện, Trạm thu phí Định An đã đưa 6 làn thu phí điện tử không dừng đáp ứng năng lực thông hành theo lưu lượng thu phí ETC.

Về quy trình dán thẻ ETC sao cho thuận lợi, tiết kiệm chi phí đi lại, rút ngắn thời gian, theo ông Trưởng, đối với trường hợp các xe ô tô khi lưu thông trên đường cao tốc Liên Khương - Prenn tới Trạm thu phí BOT mà phương tiện chưa dán thẻ thì nhân viên sẽ điều hướng sang làn xử lý sự cố, thu tiền mặt và trả phiếu thu in sẵn (có mã tra cứu hóa đơn điện tử) cho xe lưu thông qua trạm.

Sau đó, nhân viên sẽ hướng dẫn tài xế vào các điểm dịch vụ dán thẻ ETC đặt ở cả hai chiều lối vào trạm và nạp tiền vào tài khoản để có đủ điều kiện tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Tương tự, tại Trạm thu phí BOT Liên Đầm nằm trên Quốc lộ 20 (xã Liên Đầm, huyện Di Linh) là trạm thu phí BOT thứ 2 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì chiều TP Bảo Lộc về TP Đà Lạt, các đơn vị cũng bố trí điểm dán thẻ ETC cách bốt thu phí khoảng 100 m. Tài xế chưa dán ETC khi đi qua sẽ được hướng dẫn các thủ tục dán thẻ trong thời gian ngắn.

Ngoài các điểm dán ETC ngay trạm thu phí BOT, qua trao đổi chiều 26/7, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cho biết hiện nay, 3 chi nhánh đăng kiểm thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng trực thuộc Sở ngay từ năm 2021 tới nay đã thông báo tiếp nhận dán thẻ ETC cho các tài xế tại địa phương, gồm: Chi nhánh đăng kiểm Đà Lạt (số 3 đường Tô Hiến Thành, Phường 3); Chi nhánh đăng kiểm Bảo Lộc (số 1 đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường 2) và Chi nhánh đăng kiểm Đức Trọng (Tổ 35, thị trấn Liên Nghĩa). Các tài xế ở gần khu vực các chi nhánh đăng kiểm nêu trên có thể tới liên hệ để được dán thẻ ETC nhanh chóng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

• THÊM NHIỀU ĐIỂM DÁN MỚI

Liên quan tới nội dung trên, thực hiện khẩn trương các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thống nhất thu phí hoàn toàn tự động không dừng toàn bộ tại Trạm BOT Định An kể từ 9 giờ ngày 1/8/2022, ngay trong sáng 26/7, Công ty TNHH thu phí tự động VETC phối hợp với Công ty TNHH Hùng Phát - đơn vị quản lý tuyến đường cao tốc Liên Khương - Prenn đã đẩy nhanh tiến độ dán thẻ ETC thêm 2 điểm đầu cao tốc. Theo đó, với 2 điểm dán ETC tại hai đầu cao tốc Liên Khương – Prenn, cộng với các điểm dán tại Trạm thu phí Định An, các nhân viên thuộc Công ty TNHH thu phí tự động VETC có thể dán thẻ ETC tại chỗ cho các tài xế với số lượng 1.500 - 2.000 thẻ ETC trong ngày.

Bên cạnh đó, theo Công ty TNHH thu phí tự động VETC, trong ngày 27/7, công ty sẽ phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, các đơn vị liên quan rà soát địa điểm, bố trí một số điểm dán thẻ ETC trên địa bàn TP Đà Lạt cho du khách và người dân địa phương được thuận lợi, nhanh chóng nhất.

Sở Giao thông Vận tải cho biết tới thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng số xe chưa dán thẻ ETC còn khoảng gần 30.000 xe theo số liệu của Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếm khoảng 40% trên tổng số 73.279 xe trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, với nhiều điểm dán thẻ ETC mới cộng với việc các đơn vị chức năng tăng cường công suất cho người dân tại các điểm đang thực hiện sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 100% xe dán thẻ ETC trong những ngày tới là hoàn toàn khả thi.

Thu phí không dừng là gì? Làn thu phí không dừng ETC (Electronic Toll Collection) là làn thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện và trừ tiền vào tài khoản giao thông. Vì thế, chủ phương tiện khi đi qua làn ETC không cần dừng lại để trả phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Từ thẻ gắn trên kính hoặc đèn xe, thiết bị đọc tại trạm thu phí sẽ trừ tiền trong tài khoản giao thông của chủ phương tiện. Tài xế có thể nạp tiền vào tài khoản qua Internet banking hoặc tại trung tâm đăng kiểm, trạm thu phí... Thời gian xử lý giao dịch thu phí nhanh với tốc độ phương tiện qua trạm không barie là 50 giây/giao dịch. Thu phí tự động không dừng là nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ có nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc Bộ giao thông Vận tải triển khai thực hiện trong thời gian qua nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tăng thuận lợi cho người dân, được dư luận đồng tình, hưởng ứng tích cực.

C.THÀNH