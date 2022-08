Bảo Lâm: Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

(LĐ online) - Sáng sớm 18/8, nhiều người dân địa phương phát hiện 1 người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ trước cổng một công ty bỏ hoang trên địa bàn Thôn 4 (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm).

Sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng trình báo cơ quan công an và chính quyền địa phương vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân cái chết.

Công an huyện Bảo Lâm và Công an xã Lộc Tân đã có mặt khoanh vùng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường; đồng thời, phối hợp với lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Qua xác minh của cơ quan công an, người đàn ông tử vong được xác định là Trần Quốc Tuân (39 tuổi, quê tỉnh Phú Yên). Được biết, ông Tuân từ Phú Yên lên xã Lộc Tân (huyện Bảo Lâm) làm thuê cho một công ty đóng chân trên địa bàn xã Lộc Tân nhiều năm nay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

HẢI ĐƯỜNG