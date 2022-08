Cát Tiên: Cháy khuôn viên phía sau quán nhậu, chủ quán tử vong

(LĐ online) - Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một quán nhậu trên địa bàn Tổ dân phố 12 (thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên) khiến 1 người tử vong.

Quán nhậu 999 thuộc Tổ dân phố 12 (thị trấn Cát Tiên) nơi xảy ra vụ cháy khiến chủ quán tử vong

Theo đó, vào khoảng 14 giờ chiều 27/8, người dân sống tại Tổ dân phố 12 (thị trấn Cát Tiên) phát hiện ngọn lứa bùng phát phía sau quán nhậu 999 trên đường Phạm Văn Đồng nên đã trình báo cơ quan chức năng; đồng thời, sử dụng một số vật dập lửa nhưng bất thành. Sau đó, ngọn lửa bùng phát ra khu nuôi nhốt gia cầm, gia súc phía sau.

Lực lượng chữa cháy và Công an huyện Cát Tiên nhanh chóng có mặt và kịp thời khống chế, dập tắt ngọn lửa sau khoảng 10 phút. Sau khi khống chế ngọn lửa, cơ quan chức năng phát hiện thi thể một người phụ nữ trong tình trạng cháy đen. Theo xác minh của Công an huyện Cát Tiên, nạn nhân tử vong là bà Đinh Thị Thanh Tâm (49 tuổi, chủ quán nhậu 999). Tại hiện trường, cơ quan công an còn phát hiện một can nhựa nghi đượng xăng nằm bên canh thi thể nạn nhân.

Hiện, Công an huyện Cát Tiên đang phong tỏa, bảo vệ hiện trường chờ lực lượng Pháp y Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra vụ hỏa hoạn; đồng thời, làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Được biết, trong thời gian gần đây, nạn nhân vụ cháy có nợ một số tiền khá lớn của nhiều người. Quán nhậu 999 nói trên cũng đã bán cho người khác, nhưng bà Tâm đang tác túc lại đây.

