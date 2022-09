Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Với mục tiêu phát triển Phong trào Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy, đáp ứng phương châm “4 tại chỗ”, thời gian qua, thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) đã chú trọng xây dựng, tập huấn, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho lực lượng dân phòng, tạo nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy và cứu nạn trên địa bàn.

Lực lượng dân phòng tham gia huấn luyện nghiệp vụ và thực hành phương án chữa cháy cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp

Xác định rõ PCCC là nhiệm vụ quan trọng của toàn xã hội, trong thời gian qua, thị trấn Lạc Dương đã đặc biệt quan tâm đến công tác này. Vừa qua, UBND thị trấn đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức huấn luyện nghiệp vụ và thực hành phương án chữa cháy tại khu dân cư cho 60 thành viên của các đội dân phòng. Qua đó, giúp lực lượng này nắm được kỹ thuật, chiến thuật cơ bản về chữa cháy và cứu nạn, phát huy triệt để phương châm “bốn tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại chỗ), đáp ứng kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Đồng thời có sự phối hợp giữa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp với đội tự quản, dân phòng, khu dân cư để khi có sự cố cháy nổ, tai nạn để triển khai các biện pháp cứu hộ, chữa cháy đạt hiệu quả cao nhất.

Thiếu tá Nguyễn Viết Thành - Trưởng Công an thị trấn Lạc Dương cho biết, hiện nay, ngoài hoạt động của Đội tự quản PCCC thị trấn Lạc Dương, trên địa bàn thị trấn Lạc Dương đã thành lập 11 đội dân phòng tại 11 tổ dân phố. Trong đó có Mô hình tự quản về an ninh trật tự và an toàn PCCC tại tổ dân phố Đồng Tâm với 10 thành viên. Địa phương cũng đã trang bị trang phục bảo hộ, trang thiết bị chữa cháy ban đầu để lực lượng này có thể nhanh chóng tiếp cận và xử lý hiệu quả khi có sự cố xảy ra.

Thực tế trên địa bàn thị trấn Lạc Dương những năm gần đây không xảy ra nhiều vụ cháy và tai nạn gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, đa phần là những sự cố chập điện, đám cháy nhỏ chưa cần sự can thiệp của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp mà lực lượng tại chỗ và Đội Tự quản PCCC thị trấn Lạc Dương nhanh chóng có mặt, xử lý.

Theo thiếu tá Nguyễn Viết Thành, để công tác PCCC có hiệu quả thì ngoài phương tiện, trang thiết bị cần thiết thì kỹ năng của lực lượng PCCC tại cơ sở cũng rất quan trọng. “Đây chính là lực lượng hạt nhân ở cơ sở có thể trực tiếp tham gia chữa cháy và và cứu hộ, cứu nạn trong 5 phút vàng một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất. Thông qua huấn luyện và thực hành, các thành viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết, những kỹ năng, nghiệp vụ chữa cháy và CNCH một cách thành thạo. Bên cạnh đó, các trang thiết bị chữa cháy tại chỗ cũng được địa phương quan tâm đầu tư, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác PCCC&CNCH ngay tại địa bàn”, thiếu tá Nguyễn Viết Thành cho biết thêm.

Hiện nay, trên địa bàn thị trấn đã xây dựng 6 mô hình điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ hẻm tập trung đông dân cư, xe chữa cháy không tiếp cận được. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân trong khu vực nắm rõ các điểm đặt phương tiện chữa cháy, CNCH cùng nội quy, quy định về bảo quản phương tiện và các trường hợp được sử dụng phương tiện, quy trình chữa cháy và cách sử dụng phương tiện có hiệu quả.

Đồng thời, UBND huyện Lạc Dương cũng xây dựng Mô hình điểm “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư để nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của người dân trong việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, tránh được những trường hợp xấu xảy ra, trong tình huống nguy cấp có thể giảm thiệt hại về người và tài sản đối với gia đình cũng như hàng xóm và của xã hội.

HỒNG THẮM