Tăng cường công tác quản lý về kinh doanh dịch vụ karaoke

(LĐ online) - Ngày 8/9, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng có văn bản gửi UBND các huyện, thành phố trên địa bàn, đề nghị phối hợp tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nhiều thanh niên bị lực lượng Công an huyện Lâm Hà bắt quả tang sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke trên địa bàn đầu năm 2022

Theo Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, trong thời gian qua, công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke đã được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn bộc lộ những tồn tại hạn chế, bất cập như: Để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ; đặc biệt tình trạng sử dụng ma túy tại cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke có chiều hướng gia tăng, ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường và triển khai có hiệu quả Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Thông tư số 147/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Hướng dẫn tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn chấp hành nghiêm các quy định tại các văn bản nêu trên, đảm bảo kinh doanh dịch vụ karaoke đúng quy định pháp luật.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành quy định của pháp luật về an ninh, trật tự; phòng chống tội phạm; phòng chống cháy nổ và tiếng ồn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Xử lý hành vi vi phạm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ này; kiên quyết đình chỉ hoạt động kinh doanh karaoke vi phạm các quy định pháp luật.

C.PHONG