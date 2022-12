Đà Lạt: Một công nhân bị điện giật tử vong

(LĐ online) - Sáng 30/12, Chủ tịch UBND Phường 10, TP Đà Lạt Tôn Thất Thanh Vũ xác nhận trên địa bàn có xảy ra vụ tai nạn điện giật làm một công nhân tử nạn.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 16 giờ chiều 29/12, tại công trình kè taluy chống sạt lở ở thửa đất số 330, tờ bản đồ số 8 trên đường Khe Sanh (Phường 10, TP Đà Lạt), làm anh Nguyễn Đình Sơn (30 tuổi, thường trú tại Hộ Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận) tử vong.

Theo ông Tôn Thất Thanh Vũ, thời điểm trên, khi công nhân thi công công trình từ trên giàn giáo bước xuống thì phát hiện anh Sơn trong lúc nấu cơm đã bị điện giật ở cổ chân nên lập tức sơ cứu và đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công trình kè taluy trên là một trong những hạng mục thuộc dự án công trình Khách sạn Diamon Hill do ông Trần Thanh Vân (67 tuổi, thường trú tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh), làm chủ đầu tư. Công trình này đã bị cơ quan chức năng thu hồi giấy phép xây dựng do để xảy ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thi công (Báo Lâm Đồng đã có loạt bài phản ánh) . Khi thi công, chủ đầu tư đã cho xẻ núi làm công trình, và thi công không đúng thiết kế đã được phê duyệt dẫn đến sạt lở taluy làm uy hiếp an toàn đến các công trình nhà trên cao.