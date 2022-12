Miền Bắc rét sâu kéo dài, đồng bằng xuống dưới 10 độ C

Đây là một đợt rét khô, nên rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh nên tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể, đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18-19/12.

Người tham gia giao thông trang bị đầy đủ áo chống rét, khăn, găng tay khi ra đường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17/12, do có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta, nên miền Bắc đón một đợt rét sâu trên diện rộng kéo dài với nền nhiệt ở đồng bằng phổ biến dưới 10 độ C, vùng núi 3-5 độ C, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá, sương muối.

Cụ thể, gần sáng 17/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C, nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Đây là một đợt rét khô, nên rét buốt chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm, ban ngày có nắng hanh nên tình trạng rét sẽ cải thiện đáng kể. Đỉnh điểm của đợt rét xảy ra vào sáng sớm các ngày 18-19/12.

Các chuyên gia khuyến cáo, đây là đợt rét khô, người dân vùng núi cần đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối gây hại cho vật nuôi, cây trồng.

Ngoài ra người dân tuyệt đối không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị-Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau; khu vực phía nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3-4m.

Khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4-6m, biển động mạnh.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 17/12, phía Tây Bắc Bộ, có mưa vài nơi; trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi 6-9 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, vùng núi 5-8 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất từ 14-17 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, phía Bắc có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 14-17 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển từ gần sáng và ngày mai gió mạnh dần lên cấp 4-5. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, phía Nam có nơi 24-26 độ C; cao nhất từ 23-26 độ C; phía Nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất từ 25-28 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

(Theo TTXVN)